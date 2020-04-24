Рецепт полезного завтрака: французский тост с ягодами

Карантин – лучшее время для кулинарных экспериментов. Шеф-повар ресторана Kuznya House Руслан Закиров знает сто и один рецепт полезного завтрака, на приготовление которого не нужно тратить много времени. Как превратить простой тост во французский за пять минут? "Дни.ру" публикуют пошаговый рецепт.

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