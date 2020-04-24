Рецепт полезного завтрака: французский тост с ягодами

Ингредиенты
Ягоды мороженые – 150 граммов
Сахар коричневый – 30 граммов
Сок апельсина – 50 мл
Сок лимона – 20 мл
Сок лайм – 20 мл
Хлеб белый вчерашний – 1 кусок
Желток – 1 штука
Сливки 33% – 50 мл
Молоко – 50 мл
Сметана – столовая ложка
Сахар коричневый – 20 граммов
Корица молотая – 2 грамма
Способ приготовления
Шаг 1
Ягоды, сахар, сок апельсина, лимона и лайма поместить в сотейник. Как все закипит – снять с огня и дать остыть.
Шаг 2
Сливки смешать с молоком, добавить желток, всыпать сахар и корицу. Все смешать до растворения сахара.
Шаг 3
Тост окунуть в смесь со всех сторон, хорошо обжарить на сливочном масле до коричневого цвета.
Шаг 4
Выложить тост на теплую тарелку и подавать с ягодным "компотом" и сметаной.
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