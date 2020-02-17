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Lifestyle

3 причины внезапного исчезновения мужчины

Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бывает так, что мужчина неожиданно перестает звонить, отвечать на сообщения, предлагать встретиться, и женщина не может понять, чем это вызвано. Чаще всего такое происходит по одной из трех причин. О них рассказал психолог Александр Шахов.
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У него не было серьезных намерений изначально

Обычно в это сложно поверить, ведь "мы же с ним так похожи", "он держал меня за руку, когда мы гуляли в парке", "было так хорошо". Но это действительно может случиться. Мужчина, который хочет добиться от женщины интимной близости, может радовать ее сладкими речами. Это не помешает ему воспринимать случившееся как мимолетный, проходящий роман, незначительное увлечение.

К этому можно отнестись как к приключению. Ведь было бы гораздо хуже, если бы женщина годами делила постель с таким мужчиной, надеясь на брак и семью. А он никогда бы на ней не женился.

Женщина ему разонравилась

Это тоже неприятно осознавать, но такое тоже бывает. Сначала мужчине показалось, что это "та самая", а при более близком знакомстве он понял, что ошибся. Нельзя понять, прочувствовать человека с первого взгляда. Женщина тоже может разочароваться в мужчине, который показался ей "тем самым".

"Важно понимать, что дело здесь не в недостатке красоты, ума, чувства юмора или чего-то еще. Просто конкретно с этим человеком не совпали, не подошли. А с кем-то другим – совпадут и подойдут", - говорит психолог.

Мужчине тяжело общаться с женщиной

Партнер может неожиданно пропасть, если при встречах женщина постоянно делает ему больно, говоря проще, "выносит мозг". Если она очень много и быстро говорит, постоянно поучает и наставляет, бесконечно ревнует, намекает на свадьбу и детей, и так далее. В этом случае проблема действительно в женщине: она не понимает, как общаться с мужчиной, чтобы для него это было интересно и приятно.

"Кстати, играть свадьбу, заводить семью и рожать детей мужчины тоже предпочитают с теми, с кем им комфортно, приятно и интересно. Если они этого не получают – никакие намеки и манипуляции не помогут затащить их в ЗАГС", – подытожил эксперт.

17 февраля 2020, 13:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Жди меня
Ответить
Современные женщины это дешевки, которыми легко манипулировать. Они и в браке просто домработницы и бесплатные подстилки для <цензура>-<цензура>. Они всегда чего то ждут и ничего не получают.
1

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