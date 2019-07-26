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Lifestyle

Как заставить окружающих вас полюбить

Фото: www.globallookpress.com
Сейчас харизма стали восприниматься как синоним слова "успех". Мы с восхищением смотрим на людей, которые с легкостью приковывают к себе внимание, за которыми хочется идти. Как у них это получается? Как стать таким же? И можно ли в принципе развить харизму? На эти вопросы "Дни.ру" ответила бизнес-тренер и коуч Юлия Куликова-Цай. 
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Выберите пример для подражания

Харизма – часто врожденный дар, и во многом связан он с характером. Один человек рождается застенчивым и стеснительным, другой – жаждет внимания и с легкостью может его завоевать. Но даже если человек не награжден харизмой от рождения, качества и навыки харизматичной личности можно развить. Хотя, по мнению коуча Юлии Куликовой-Цай, есть одна сложность.

К примеру, вы решили развить умение держаться в обществе, что, несомненно, будет подкреплять харизму. Но как вы поймете, что этот навык у вас начал проявляться? Сразу оценить это непросто. Проще всегда описывать что-то извне, а потом перенести это внутрь. То есть нужно выбрать себе образ для подражания или взять в пример конкретного человека, который, по вашему мнению, обладает всеми теми качествами, которыми должен обладать человек с харизмой. Моделирование успешных и харизматичных людей – достаточно действенный способ, уверяет коуч.

Работайте с эмоциями

Один из ключевых моментов – развитие эмоционального интеллекта. Для этого нужно учиться контролировать свои эмоции и управлять не только своими эмоциями, но и эмоциями других людей. Нужно уметь видеть эмоции и принимать чувства других людей, для того чтобы вовремя уметь откликаться. Это называется эмпатией. Нужно уметь использовать свой голос и интонации, так как это важный инструмент, который может помочь донести до других людей информацию.

Фото: www.globallookpress.com

Стиль в одежде и поведении

Харизматичный человек должен быть одет соответствующе, чтобы к себе располагать. Мы стараемся избегать общения с людьми, не следящими за личной гигиеной, неопрятно одетыми. Важно работать с собственным стилем и прорабатывать собственную подачу. "Не зря в королевских семьях детей уже с самого раннего возраста учат определенному поведению в обществе, как улыбаться, сидеть, приветствовать, есть и так далее. Возможно, вам и не пригодятся знания какой вилкой какое блюдо нужно есть, но, в любом случае, соблюдение элементарных правил этикета, принятых в обществе норм и чувство такта – незаменимы для человека, который хочет считаться обаятельным", – говорит эксперт.

Тренировка ораторского мастерства

Если нужно "прокачать" харизму для того, чтобы потом вести какую-то публичную деятельность, то можно и даже нужно записывать свою речь и слушать как она звучит. Хорошей тренировкой будет записывать себя на камеру, тем более, что телефон всегда под рукой, и это просто сделать. Просмотр видео и анализ своих ошибок – полезная практика. И важно делать это регулярно, советует бизнес тренер Юлия Куликова-Цай. Кроме того, нужно тренировать выражение лица, с которым потом будешь общаться с людьми. "Мы очень часто не осознаем, с какой миной чаще всего прибываем на публике. Следить за мимикой сложно, но крайне полезно. Нужно знать свои выигрышные ракурсы, чтобы в любой момент уметь предстать перед камерой или фотокамерой во всей красе", – говорит она.

Чувство юмора

Нужно развивать чувство юмора. Конечно, это не так-то просто сделать. Профессиональный коуч советует читать книги Ильфа и Петрова, чаще общаться с людьми с развитым чувством юмора, стараясь отвечать на их остроты. Кроме того, важно развивать самоиронию и уметь смеяться над собой. Это всегда располагает.

Больше читайте

Уровень интеллекта всегда влияет на то, каким образом воспринимают человека. Поэтому нужно неустанно развивать мышление и расширять кругозор. Важно разбираться в каких-то основных хрестоматийных вещах из области классической музыки, живописи, литературы. Ежедневное чтение и развитие своего интеллекта – важный момент.         

Фото: www.globallookpress.com

Не проявляйте снобизм

По мнению Юлии Куликовой-Цай, снобизм очень мешает быть обаятельным. Никому не нравится общаться с человеком, который всем своим видом показывает, что он лучше и выше других. В нашей стране снобизм – очень распространенное явление, мы любим смотреть на все и всех свысока, слегка поправляя на голове корону. Побороть это помогут вежливость, умение выражать благодарность и искренний интерес к другим людям.  

Избавьтесь от излишней застенчивости

Харизма плохо сочетается с излишней застенчивостью и неуверенностью в себе. Чтобы избавиться от этого, старайтесь быть более открытым миру и общительным. Возьмите за правило инициировать короткие диалоги (small talks). Попробуйте перебрасываться парой фраз с незнакомыми вам людьми: с соседями, продавцом в магазине, соседом на автобусной остановке. Чаще улыбайтесь, не прячьте глаза, когда встретились с кем-то взглядами. Чем больше у вас будет практики общения, тем лучше.      

Уделяйте время спорту

Вялые безжизненные люди не способны за собой никого повести. Поэтому важно заниматься спортом, заряжать свое тело энергией, чтобы потом транслировать эту энергию в мир.   

26 июля 2019, 13:07

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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