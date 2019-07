Главные события Москвы с 12 по 18 июля 2019 года

Если вы задаетесь вопросом, куда бы сходить в Москве, то читайте свежий обзор культурных событий от "Дни.ру". Тогда вы точно не пропустите самое интересное.

12 июля, пятница

В Парке Горького пройдет музыкальный фестиваль Park Live. На сцену выйдут такие известные группы, как Bring Me the Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord, а также другие именитые артисты. Гостей помимо музыки ждут зоны отдыха и развлечений и еда. Меломанов ждет настоящий праздник, который позволит вживую услышать целый ряд звезд мирового масштаба и получить массу новых впечатлений.

В Зеленом театре ВДНХ итальянская компания NoGravity воскресит театральные чудеса эпохи Возрождения, которые до сих пор поражают воображение, где визуальные эффекты, танцы, иллюзии и музыка воссоздают идею чуда. В новом спектакле, посвященном гению Леонардо да Винчи, зрители увидят оживших героев фантастической вселенной знаменитого творца и масштабные возможности машинерии Ренессанса. В каждом номере с помощью танца раскрываются самые важные аллегории рисунков и философии итальянского гения. Весь спектакль сопровождается живой музыкой эпохи Возрождения, которую исполнят восемь музыкантов и оперных певцов.

"Шереметевские сезоны" в Кусково продолжаются. В одной из красивейших московских усадеб, старинной резиденции графов Шереметевых, гости вновь соберутся, чтобы насладиться шедеврами величайших мировых композиторов. На этот раз это будет "Концерт для скрипки, маримбы и рояля". В программе Бах, Чайковский, Рахманинов в исполнении скрипки, маримбы, кларнета и фортепиано. В концерте примут участие известный российский кларнетист Антон Прищепа, Анастасия Петрунина (скрипка), Денис Петрунин (маримба).

В центре столице в объединенном творческом пространстве завода "Кристалл" на территории свыше трех тысяч квадратных метров в Автомузее расположились свыше 70 уникальных автомобилей, среди которых: Studebaker EMF-30, Benz 8/20 Sport, Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton, Bugatti Type 57, Studebaker Golden Hawk, Hudson 8 и многие другие. Еще в музее выставлен первый российский малосерийный суперкар Маруся В1 производства Marussia Motors выпуска 2010 года. Также работают интерактивные экспонаты и инсталляции.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT даст концерт Юлия Чичерина – яркий представителей так называемой "новой волны уральского рока" (куда, наряду с ней, традиционно относят группы "Смысловые галлюцинации" и "Сансара"). Она была бессменной звездой первых "Нашествий", ее песня вошла в саундтрек к "Брату 2", также с группой "Би-2" был записан хит "Мой рок-н-ролл". С тех пор прошло много лет, Чичерина полностью обновила состав одноименной группы, много путешествовала, иногда снималась (или пела) в кино, а также реализовала проект "Сказка о странствии и поиске счастья". И вот коллектив вновь готов порадовать поклонников песнями разных лет.

13 июля, суббота



C 13 по 21 июля в Москве будет проходить неделя Японии, в рамках которой можно посетить красочные мероприятия и познакомиться с древними традициями и современной культурой Страны восходящего солнца. Откроет неделю шествие по Старому Арбату, в котором примут участие японские артисты с традиционным танцем "нагаси-одори", группа японских барабанщиков SAI, а также косплееры и участники в традиционных кимоно. Центром мероприятий станет Парк Горького, где 13 и 14 июля пройдет Московский фестиваль Будо. Гостей ждут показательные выступления мастеров различных видов боевых искусств из Японии, а также представителей Союза боевых искусств России. Также здесь будут проходить мастер-классы, в частности по иайдо (искусству владения мечом), кендо (искусству фехтования на бамбуковых мечах), айкидо, каратэ и многих других. Еще будут уроки икебаны (искусству компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах) и каллиграфии. Вход свободный.

13 и 14 июля в Саду Эрмитаж в третий раз пройдет Большой Фестиваль Италии – Grand Italia Fest. Гости мероприятия окунутся в атмосферу страны оливковых рощ и античных руин, прикоснутся к богатейшему культурному наследию, почувствуют дух городов, подаривших миру гениальных творцов и изобретателей и, конечно, попробуют одну из самых популярных кухонь мира. Также посетителей ждут выступления знаменитых артистов из Италии и России самых разных жанров – от популярной современной эстрады до классической музыки, оперы и традиционной итальянской Тарантеллы. В частности, на сцену выйдут: рок-певец Давид де Григорио, певец и композитор Алекс Гаспа, певец и пианист Робертоне и другие. Как всегда, "изюминкой" фестиваля станет Давильня винограда. Под зажигательные итальянские ритмы взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина и выжать сок из 500 кг винограда. Вход на фестиваль свободный.

В Измайловском парке пройдет ежегодный фестиваль Eco Life Fest, где каждый желающий сможет в узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром. Будут мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и много различной экопродукции. В Лектории можно будет узнать про экомаршруты Подмосковья, как сделать свой интерьер экологичным, как побороть зависимость от сладкого и так далее. Развлекательная программа будет состоять из выступлений артистов. Вход во все зоны фестиваля свободный.

Во дворе института "Стрелка" пройдет первый московский шоукейс британской онлайн-станции NTS. NTS соединила идеологию пиратской радиостанции с классическими радиоформатами и новыми технологиями, и за несколько лет разрослась до международного бренда со студиями в Лондоне, Манчестере, Лос– Анджелесе и Шанхае и увлеченным коллективом в 600 ведущих и диджеев-резидентов, которые отыскивают и ставят в эфир самую интересную андеграундную музыку. Девиз работы – "сделано меломанами для меломанов", создатели NTS гордятся тем, что больше половины эфира состоит из треков, которые не найдешь на стриминговых платформах. Грядущий шоукейс будет состоять из живых выступлений и диджей-сетов британских музыкантов, являющихся резидентами станции, а также российских музыкантов. Среди участников: Беатрис Диллон (Beatrice Dillon), Space Afrika, Ruf Dug, Vlad Dobrovolski, Lisa Smirnova и другие.

Музей человека запускает летний спецпроект "Живые каникулы", который продлится до конца августа. В его рамках будет представлена серия новых экспонатов. Мероприятие подходит всем желающим провести настоящую хирургическую операцию, самостоятельно растворить тромб, протестировать координацию, почистить зубы огромной щеткой или ненадолго стать ленивцем. Гостей ждут научные шоу, интерактивные игры, познавательные активности, тематические экскурсии и увлекательный квест "Секреты живой системы". Интерактивный музей "Живые системы" – это уникальная площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых систем. Посетителям доступны 150 интерактивных экспонатов, которые дают понять и почувствовать, как устроено все живое.

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится мультиформатный фестиваль "RADI MIRA I LUBVI". В программе выступления хедлайнеров мировой электронной сцены, перформансы, арт-инсталляции и экспериментальные спектакли. Фестиваль разделен на две части: дневная включает в себя концерты, танцпол и театральную площадку под открытым небом, а ночная – диджейские сеты в закрытых тепличных комплексах. В лайнапе среди хедлайнеров указаны такие известные имена электронных гуру, как Stavroz, YokoO, Feathered Sun, BONDI, Viken Arman, Rico Loop, GeJu, Betelgaze, Gorge Hewenk&Izhevski и других. В рамках театральной программы будет показан поэтический джем про внешний и внутренний космос "Юре бы это понравилось" режиссера Алексея Золотовицкого. Также можно будет увидеть ситуационную комедию "Затмение" по пьесе Любы Стрижак.

В Театральном зале Московского Международного Дома Музыки пройдет "Летний концерт" балетной студии DanceSecret. Программа по традиции состоит из сцен классических балетов (адаптированных для непрофессиональных танцовщиков) и номеров современной хореографии на основе балетной лексики. Первая часть выступления – "Класс-концерт" – представляет фрагменты урока классического танца. Во второй части концерта воспитанники студии исполнят сцены из балетов "Пахита", "Эсмеральда", "Дон-Кихот", "Спящая красавица", "Коппелия" и др.

14 июля, воскресенье

В парке Музеон пройдет городской фестиваль "День Франции", приуроченный к Национальному французскому празднику – Дню взятия Бастилии. Главным образом мероприятия станет Марианна – символ республики со времен Великой Французской революции. Центральная тема – театр. Гостей ждет насыщенная интерактивная программа с лекциями, мастер-классами, курсами французского языка, просмотром фильмов и прочим. Также будут организованы мобильная библиотека, буккроссинг и литературные викторины. Все желающие смогут станцевать национальные танцы, посмотреть парад французских бульдогов и поучаствовать в розыгрышах от партнеров фестиваля. Разумеется, не обойдется без еды. На маркете гости праздника смогут попробовать национальные угощения: фермерские сыры, паштеты, галеты, крепы, вафли, макаруны и многое другое. В заключительной части фестиваля состоится выступление известной группы Morgane Ji. Вход свободный.

Но это еще не все. В этот же день в Музеоне откроется выставка France eMotion, посвященная 35 французским достопримечательностям. Четыре фотографа из разных стран мира побывали со своими камерами в разных регионах страны и сделали невероятные снимки, куда вошли объекты французского национального наследия с необычного ракурса. Два художника дополнили фотографии и создали персонажа, который перемещается по фотографиям. 35 диптихов складываются в восхитительную и любопытную панораму, охватывающую все исторические периоды, от первобытного общества до наших дней.

15 июля, понедельник

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит шведская группа Arch Enemy, играющая мелодик-дэт метал. "Фишкой" коллектива является девушка-вокалистка, поющая рычащим стилем "гроулинг". После релиза пластинки "Will To Power" группа дала незабываемый бодрый тур, который настолько понравился фанатам, что команду буквально завалили просьбами вернуться с этой программой. Что они собственно и делают.

16 июля, вторник

В ЦДКЖ покажут спектакль "Искуситель". Это авантюрная комедия с интригующим сюжетом, в основе которой лежит сюжет пьесы Валерия Шашина "Поджигатель". В обычную, ничем непримечательную жизнь, молодой супружеской пары вторгается кое-кто еще. Этот острый на язык обманщик не только рушит своим присутствием все привычные устои семьи, но и заставляет милых и честных людей действовать так, как прежде им бы и в голову не пришло. В ролях такие узнаваемые актеры, как Мария Аронова, Александр Феклистов и Даниил Спиваковский.

17 июля, среда

В "Крокус Сити Холле" выступит основатель и бессменный лидер рок-группы Whitesnake, а также экс-солист Deep Purple Дэвид Ковердейл. В этом мировом туре его сопровождают отличные музыканты: Реб Бич (гитара), Джоэль Хекстра (гитара), Майкл Девин (бас), Томми Олдридж (ударные) и Мишель Луппи (клавиши). Дэвид Ковердейл говорит: "Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake".

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. В программе произведения Верди, Россини, Берлиоза, Дворжака, Сибелиуса, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и Хачатуряна. Академический симфонический оркестр Московской филармонии на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру за рубежом.

18 июля, четверг

"Летние балетные сезоны" в РАМТе продолжает "Ромео и Джульетта" – самый известный балет композитора Сергея Прокофьева по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Знаменитую историю любви, которая выше распрей и раздоров, и способна победить смерть, танцуют артисты Театра балета "Арт-Да". В спектакле сохранены и дух великой музыки Прокофьева, и сюжетные линии трагедии Шекспира.

В Соборной палате оркестр Pratum Integrum выступит с новой барочной программой. Она контрастна и очень экспрессивна: зрителей ждут Вторая оркестровая сюита Баха (с Полонезом и Шуткой), два концерта Вивальди и бурная Симфония Иоганна Адольфа Хассе, которая еще не исполнялась в Москве. Солисты – Сергей Фильченко (барочная скрипка), Ольга Ивушейкова (барочная флейта), Марина Белова (барочная гитара).