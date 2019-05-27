У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
Сегодня это – один из наиболее редких и дорогостоящих гастрономических деликатесов в мире. Но еще лет 150 тому назад черная икра была вполне доступна, мягко говоря, не самым обеспеченным слоям населения. Немало любопытных историй на сей счет можно найти и у Гиляровского в "Москве и москвичах", и у Шмелева в "Лете Господнем". А на Волге, где ее и добывали в изрядных количествах, черная икра, очень полезная и питательная, неизменно входила в рацион … бурлаков, таскавших баржи вверх по течению. Да-да, тех самых изможденных бедняков, некогда вдохновивших великого русского художника Илью Репина на создание одной из своих лучших картин.
Прикоснуться к истории, немного поиграть в прошлое, причем сделать это легко, иронично и со вкусом, решили в ресторане "Белуга", который расположен в гостинице "Националь" и своими огромными окнами выходит прямо на Кремль. В мае здесь ввели в меню "Завтрак бурлака". Сытный, могучий и очень русский по своей природе сет рассчитан на 6 персон, а его главным элементом является … килограмм отличной белужьей икры.
К икре сервируют целый ворох крохотных оладушек и корзинку ржаной бриоши, вымоченной в специальном имбирном соусе. Все это отлично дополняет друг друга.
Разумеется, килограмма икры и одного хватило бы для полноценного завтрака даже небольшой компании. Но в "Белуге" решили этим не ограничиваться.
Вместе с изысканным деликатесом на стол также подают еще с десяток разнообразных закусок в русском стиле. В их числе расстегаи с визигой, террин из огурцов, домашние "консервы" из осетрины, молодой картофель с укропом, нежнейшую томилинскую кильку пряного посола, малосольные огурчики и маринованные белые грибы, картофельную лапшу со страчателлой, а еще так называемые ложные "яйца". Шеф-повар Антон Ковальков готовит их из майонеза в виде "белка" и картофеля в виде "желтка", а сервирует с зеленым горошком.
Впрочем, настоящие тоже присутствуют – россыпь отварных перепелиных яиц со стрелкой зеленого лука, и они тоже очень хорошо подходят к икре.
В качестве сопровождения обильного явства гостям предлагают водку или шампанское. То и другое – в количестве вполне изрядном.
Стоимость одного "завтрака" – 40 тысяч рублей. Как бы ни было трудно поверить в столь щедрую цену.
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