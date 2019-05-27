У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей

Историкам русской кухни хорошо известно, как один и тот же продукт в разные периоды времени может ассоциироваться с совершенно разными социальными группами и культурными обстоятельствами, оказываясь то "аристократическим", то совершенно "простонародным". Именно такая судьба была уготована артишоку, спарже, потрохам, визиге и многим другим. Каким бы странным это ни казалось нам, но свое место в этом ряду занимала и черная икра.



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