Умерла самая сердитая кошка в мире
Причиной смерти интернет-звезды стала инфекция мочевыводящих путей. Она дала серьезные осложнения, и животное спасти не удалось. Кошка скончалась в возрасте семи лет.
Хозяева подписали под фото: "Некоторые дни злее, чем другие". Для них она была больше, чем просто домашний питомец. Она была полноценным членом семьи.
Для фанатов это известие стало настоящим ударом. Грэмпи была любимицей многих. У нее были поклонники во всех уголках мира.
"Я так сильно хотел погладить ее однажды, буду очень по ней скучать!" – горестно написал один из обожателей.
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Отметим, настоящие имя Грэмпи – Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной "сердитого" внешнего вида стал ген карликовости. Собственно, и прозвище Grampy Сat напрямую связанно с этим. Дословно оно переводится как "сердитая" или "сварливая" кошка.
За свою недолгую, но очень яркую жизнь кошка успела сняться в рекламе и фильме. Также она стала героиней книги, комикса и нескольких видеоигр. Но свою популярность Грэмпи заработала благодаря сотне тысяч мемов.
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