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Lifestyle

Главные трудности Великого поста

Фото: www.globallookpress.com
Великий пост не ограничивается одной только диетой. Пост - это духовное мероприятие, включающее в себя разные аспекты. О том, как пищевое и сексуальное воздержание сказывается на организме человека, выясняли "Дни.ру".
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О базовом питании и об опасности "постных конфет"

Если человек решился на пост, то ему потребуется умерить свою похотливость, в том числе и в еде. Из питания нужно исключить всю пищу животного происхождения – мясо, рыбу и яйца, а также все молочные продукты. "За основу берем только овощи и фрукты, обязательно включайте в свой рацион бобовые – нут и чечевицу можно употреблять каждый день. Именно эти продукты близки по аминокислотному составу к мяса. Таким образом, организм не будет страдать от нехватки этих питательных веществ. Можно включить соевые продукты", – советует специалист по питанию Олеся Онорфей.

Многие производители выпускают так называемую "постные продукты", но зачастую такие продукты являются вредной пустышкой. Постные майонезы, конфеты, печень и даже постные торты очень вредны для организма, так как в их состав входят трансжиры. Лучше включайте в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Они на длительный период подарят чувство насыщения.

Фото: www.globallookpress.com

Также во время поста необходимо тщательно наблюдать за реакцией своего организма. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Если чувствуете себя плохо, обязательно проконсультируйтесь у врача и у своего духовного наставника. Обсудите, приемлемо ли для вас такое питание.

Основные заблуждения о постной диете

Принято считать, что постная диета сказывается на организме исключительно положительно. Однако это далеко не так. Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, о какие "подводные камни" можно споткнуться во время поста, а также в момент выхода из него.

Однообразие в питании может создать дефицит витаминов и микроэлементов, кроме того, после поста часто происходит нарушение пищевого поведения. Это связано с тем, что психологически одна и та же еда приедается, и когда пост заканчивается, человек испытывает повышенную тягу к вредной еде. "Не совсем правильно считать, что пост исключительно хорошо сказывается на организме. После поста нужно постепенно включать в рацион исключенные продукты", – сказал врач.

Ощущение легкости, которая возникает в процессе поста, по словам специалиста, носит психологический характер. С точки зрения медицины каких-то серьезных очистительных свойств такая перемена питания не несет. Часто у людей в пост возникает избыток крахмалистой растительной пищи, а это наоборот может спровоцировать набор веса. Особенно крахмалистая пища вредна для людей с сахарным диабетом, у них может произойти ухудшение состояния.

Фото: www.globallookpress.com

Именно поэтому врач призывает не придерживаться постной диеты постоянно. Отсутствие аминокислот, содержащихся в животных белках, может плохо повлиять на состояние организма.

Сексуально воздержание во время поста: кому и зачем?

Не будем забывать, что пост – это не только ограничение в еде. На семь недель необходимо отказаться и от секса. По словам психолога Марины Хрусталевой, такого рода воздержание на всех влияет по-разному. И все зависит от темперамента человека. Но справиться с отсутствием интимной близости будет легче, если правильно себя мотивировать.

"Если вы мотивированы тем, чтобы накопить больше духовной внутренней энергии, которую не хочется расходовать во время секса, тогда воздержание пойдет на пользу. Но если вы воспринимаете секс как нечто грязное, постыдное и греховное, тогда во время воздержание может возникнуть внутренний конфликт. Ведь, каждый раз, испытывая половое влечение, вы будете подсознательно злиться на себя", – пояснила психолог.

Фото: www.globallookpress.com

Специалист уверяет, что с психологической точки зрения отказ от секса организму не вредит, но, если вы состоите в отношениях, то лучше заранее обсудить сроки и целесообразность вашего воздержания. Иначе это может вызвать кризис.

Стоит отметить, что в современном мире с каждым годом увеличивается количество асексуалов – людей, которые или совсем отказались от интимной близости, или свели ее к минимуму. По словам психолога, у такого поведения есть как минимум два объяснения, и оба они связаны с быстрым темпом жизни, в котором зачастую сложно найти время для секса. "Вектор людей сейчас направлен на карьеру. Это предполагает контроль ума и эмоций. Человек запрещает себе быть чувственным и эмоциональным. Секс воспринимается как пустая трата времени. Еще это может быть связано с эмоциональным истощением, выгоранием, которые испытывает современный человек в условиях гонки и конкурентной борьбы", – подчеркнула эксперт. 

8 апреля 2019, 12:16

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