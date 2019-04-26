Рецепт пасхального кулича на итальянский манер

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Пятница 26 апреля
Лента новостей
17:57
В детском саду Перми обрушился потолок
17:31
Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
17:24
Известный художник-постановщик скончался на 81-м году жизни
17:07
В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину
17:07
"ЕР" требует отменить штраф пенсионеру за ремонт дороги
16:56
"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
16:28
Пьяный пассажир избил начальницу поезда (видео)
16:27
"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян
16:23
Совет на выходные
16:02
Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей
15:55
В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек
15:54
Раздевшаяся Туктамышева побила Шарапову
15:44
В Финляндии выросла поддержка ядерной энергетики из-за боязни изменения климата
15:37
ЦБ лишил лицензии Холдинвестбанк
15:24
"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
15:18
"Даже врачи этого не скажут": Соломин о причине смерти Быстрицкой
15:14
Жуткие кадры пожара в московском университете
14:57
Гендиректор "Телеканала 360" ушел в топ-менеджеры госоператора отходов
14:48
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
14:38
В Москве загорелся университет нефти и газа
14:31
Безрукова показала свою гладкую лисичку
14:22
Молитва сексуальной Цымбалюк-Романовской в храме взбесила народ
14:11
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
14:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года
14:01
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
13:31
Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой
13:27
Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа
13:24
На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам
12:47
Ад на востоке: жуткое ДТП в Москве (видео)
12:45
Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов дико мучается
12:33
Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга
12:32
Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
12:27
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
12:19
Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей
12:14
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
11:50
Обширный инфаркт добил Садальского
11:43
Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
11:41
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
11:12
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
11:10
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
11:08
"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой
11:00
Названы дата и место прощания с Быстрицкой
10:40
Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
10:27
Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники
10:23
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
10:19
"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак
10:12
Страдающей Гагариной предложили облиться водкой
09:59
Галерея Классической Фотографии приглашает на выставку мастеров кино и рекламы
09:38
Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами
09:32
Юбиляршу Пугачеву выставили в прозрачной юбке
09:10
Измученный Быков рассказал о страшном отравлении
08:45
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
08:37
"Давно из пещеры?": Собчак нагло "наехала" на Первый канал
08:34
Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"
07:00
Красавица Ходченкова бросила все силы на борьбу с сектантами
06:00
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина
03:00
Принц Гарри сбежал от Маркл накануне родов
01:00
Впавшая в истерику брюнетка из шоу "Дом-2" разнесла дверь в порыве гнева
23:00
Обливший Зеленского помоями Макаревич получил звонкую пощечину
21:54
Не Владимир и не Зеленский: вскрылось настоящее имя нового президента
21:54
Обворожительную Брежневу увидели на улице в полотенце
21:52
Ухудшилось здоровье: друг проболтался о наркотическом опыте Зеленского
21:51
"Она перед смертью почти не спала": страшное откровение подруги попавшей в рай Началовой
21:26
В Первоуральске на голову ребенка обрушилась крыша
21:23
Фонд защиты национальных ценностей рассказал о вмешательстве США в политику Судана
21:13
Под Калугой мужчина убил подругу за отказ покормить питомца
21:04
Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной
20:16
Запевшую Волочкову умоляют замолчать
19:47
Юный фигурист бросил дерзкий вызов чемпионам (видео)
19:41
"Нет никакой печали": Шаляпин без капли сожаления похоронил отца
19:34
Певица Нюша лишилась единственного жилья
19:14
Пошел вразнос: голливудского актера застукали пьяным в караоке (видео)
18:58
"Припомню все": обиженная Бузова решила мстить Собчак
18:23
Хитрая Миддлтон задумала избавиться от Маркл
17:50
"Как черт из табакерки": Макаревич излил тонны желчи на Зеленского
17:43
Пышногрудая Лопес шокировала народ декольте до пупа
17:42
На юго-западе Москвы устроили стрельбу
17:30
В Мурманске в пожаре погибла пенсионерка
17:14
Страшные кадры падения парашютиста (видео)
17:09
Савельева удивила изменившейся фигурой после родов
17:02
У Галкина сдали нервы из-за зверского убийства
16:51
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
16:30
Крид на прощание поставил Тимати на место
16:19
Минус 15 лет: Боня кардинально изменилась после возвращения в Россию
16:15
Звезда сериала "Мост" скончалась в возрасте 37 лет
16:00
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
15:53
Харламов устроил сцену ревности оголившейся на публике Асмус
15:43
Звезда "Дома-2" закатила чудовищную истерику на борту самолета
15:38
Бузова строго предупредила перепевшую Началову дочку Алсу
15:33
В Подмосковье водитель сбил ребенка
15:19
Хвастливую Рудковскую вывели на чистую воду
15:15
В Башкирии в аварии пострадали два человека
15:00
Найден самый простой метод борьбы с ожирением
14:30
Одуревший без ласки Виторган оказался в центре гей-скандала
14:22
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
14:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года
14:16
Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина
14:06
"Выбора не было": Варум рассказала о больших проблемах с дочкой
13:46
Перекошенную и косоглазую Тодоренко перестали узнавать
13:35
"Какое-то безумие": Аршавин о провокации жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Гороскоп на май
Как правильно печь пасхальный кулич
Предвестник конца света нашли в Антарктиде
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
Lifestyle

Рецепт пасхального кулича на итальянский манер

Фото: pixabay.com
В преддверии Пасхи "Дни.ру" задались целью найти необычный рецепт кулича. Мы узнали, что шеф-повар гастробара "Русский Паб" Алексей Семенов печет куличи на итальянский манер. Пошаговый рецепт поможет разнообразить праздничный стол. 
прочитано 291 раз

Вам понадобится: 430 граммов муки, 140 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара, 7 граммов сухих дрожжей (или 25 граммов живых дрожжей), 150 граммов желтков, 190 мл молока, 25 граммов меда, 180 граммов сливочного масла, один апельсин, два лимона, 50 мл коньяка, горсть изюма. 

Для глазури: белок одного яйца, 200 граммов сахарной пудры, 1/2 чайной ложки лимонного фреша. 

Способ приготовления:

Смешать сухие ингредиенты: мука, сахар, ванильный сахар. В случае использования сухих дрожжей добавить в массу 7 граммов. Хорошо перемешать.

В другой чаше перемешать желтки, мед, теплое молоко. В случае использования живых дрожжей развести в массе 25 граммов.

В миксер с крюком на средней скорости постепенно влить в сухие ингредиенты жидкие. Постепенно, по столовой ложке, добавлять размягченное сливочное масло.

Вмешать цедру цитрусов и влить коньяк или апельсиновый сок пополам с коньяком (по 50 мл). Обернуть чашу пленкой и поставить в теплое помещение на 3-4 часа. Тесто должно подняться увеличив объем в 4-5 раз.

"Крюком" снова вымесить тесто 5-10 минут. Добавить изюм.

Выложить тесто в формочки на ¼ объема и поставить на некоторое время в теплое место.

Выпекать при температуре 165°С в течение 8-10 мин и при 175°С до румяного цвета. Важно: выпекать без включения вентилятора.

Для глазури белок с сахарной пудрой нужно просто перемешать венчиком, добавляя по капле ½ ложки лимонного сока. 

26 апреля 2019, 16:42

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Объявлено о конце карьеры Зеленского
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию

Шоу-бизнес

"Аморальная личность": Лолита публично унизила еврейку из шоу "Голос"
Смерть Быстрицкой ударила Васильеву в самое сердце
"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
"Даже врачи этого не скажут": Соломин о причине смерти Быстрицкой

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак

Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Шоу-бизнес

"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян

Артистка продемонстрировала свои аппетитные формы
Шоу-бизнес

Юбиляршу Пугачеву выставили в прозрачной юбке

70-летняя Примадонна предстала в провокационном виде
Шоу-бизнес

Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей

Звезду задело колкое высказывание

Гороскоп

Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru