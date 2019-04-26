Рецепт пасхального кулича на итальянский манер
Вам понадобится: 430 граммов муки, 140 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара, 7 граммов сухих дрожжей (или 25 граммов живых дрожжей), 150 граммов желтков, 190 мл молока, 25 граммов меда, 180 граммов сливочного масла, один апельсин, два лимона, 50 мл коньяка, горсть изюма.
Для глазури: белок одного яйца, 200 граммов сахарной пудры, 1/2 чайной ложки лимонного фреша.
Способ приготовления:
Смешать сухие ингредиенты: мука, сахар, ванильный сахар. В случае использования сухих дрожжей добавить в массу 7 граммов. Хорошо перемешать.
В другой чаше перемешать желтки, мед, теплое молоко. В случае использования живых дрожжей развести в массе 25 граммов.
В миксер с крюком на средней скорости постепенно влить в сухие ингредиенты жидкие. Постепенно, по столовой ложке, добавлять размягченное сливочное масло.
Вмешать цедру цитрусов и влить коньяк или апельсиновый сок пополам с коньяком (по 50 мл). Обернуть чашу пленкой и поставить в теплое помещение на 3-4 часа. Тесто должно подняться увеличив объем в 4-5 раз.
"Крюком" снова вымесить тесто 5-10 минут. Добавить изюм.
Выложить тесто в формочки на ¼ объема и поставить на некоторое время в теплое место.
Выпекать при температуре 165°С в течение 8-10 мин и при 175°С до румяного цвета. Важно: выпекать без включения вентилятора.
Для глазури белок с сахарной пудрой нужно просто перемешать венчиком, добавляя по капле ½ ложки лимонного сока.
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