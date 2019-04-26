Домашние роды: за и против

Технический прогресс приучил современного человека практически во всем полагаться на помощников. Массу забот мы переложили на плечи электроники, окружили себя искусственным миром. Даже такой природный физиологический процесс как роды с какого-то времени стал сопровождаться понятиями "медикаментозная стимуляция", "эпидуральная анестезия", "кесарево сечение". Но мода на естественность возвращается, в том числе все больше женщин выбирают естественные роды.

Это понятие трактуется по-разному. Кто-то понимает их как роды без операционного вмешательства и медикаментов, кто-то исключительно как роды дома, кто-то – как безболезненное появление нового человека. Так что же такое естественные роды, кому они подходят и где их можно осуществить? Разобраться с этими вопросами попытались "Дни.ру".

"Для меня естественные роды, это прежде всего психологический, физический и эмоциональный комфорт роженицы, – рассказывает специалист по естественным родам и осознанному материнству, основатель школы для женщин Елена Поздеева. – Многие путают естественные роды с родами дома без акушеров и врачей. Естественные же роды могут быть как дома, так и в больнице. Главное условие – это свобода выбора женщины. Выбор с кем рожать, где, в какой позе, в какое время, со светом или без, в вводу или в кресле, выбор приложить сразу ребенка к груди и быть с ним столько, сколько пожелает новоиспеченная мама, выбор обрезать пуповину или пойти в лотосовые роды, где пуповина не перерезается, а пересыхает на 2-3 день после родов. Это и есть естественные роды, когда окружающее пространство не насилует женщину своими правилами и рамками, а позволяет сделать осознанный и свободный выбор".

По словам эксперта, выбирая естественные роды, женщина, прежде всего, должна приготовиться к ним во время беременности. Нужно научиться слушать себя и свое тело. Очень важную роль в этом деле будет играть выбор наставника, женщины, которая во время вынашивания малыша бережно проведет будущую маму в процесс естественных родов. Нужно заранее определиться с врачом, акушеркой, возможно, с доулой (помощница при беременности и в родах, оказывающая информационную, психологическую и практическую поддержку, последняя заключается в расслабляющих массажах и других немедикаментозных терапиях). Стоит обсудить с ними все пожелания, прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов. Главное, чтобы эти люди поддерживали выбор женщины, бережно создавали ей подходящие условия и внимательно наблюдали за тем, чтобы все прошло хорошо.

"Я вообще за то, чтобы во время беременности обучить женщину слушать свое тело, а не заставить ее вызубрить набор поз, которые она потом будет судорожно вспоминать, отвлекаясь от мудрого тела. Тело так много хочет сказать во время схваток, поэтому важно отпустить его и послушать. У кого-то это будут вертикальные роды, у кого-то лежа на боку, а кто-то захочет лечь на спину. Все будет зависеть от физиологии самой роженицы", – уверена Поздеева.

Естественным родам нет противопоказаний. Ведь, что плохого в том, что женщина слушает свое тело и делает свой свободный выбор? Другое дело, если женщина решила рожать дома. Домашние роды показаны исключительно здоровым, подготовленным физически и психологически женщинам, всем остальным – строго противопоказаны.

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"Несмотря на то, что я сама рожала дома, и акушерка ко мне приехала только на последние три часа, я все же не рекомендую идти на это мамам, неподготовленным физически и психологически, - предостерегает Елена Поздеева. – В домашних родах нет места страху и сомнениям. Здесь важна физическая подготовка. Что касается моего опыта, я на протяжении 9 месяцев делала йогу для беременных утром и вечером, правильно питалась, много пила воды, остеопат мне выправлял зажимы таза, а по вечерам я работала с сознанием, настраивая себя на самые красивые и радостные роды. Перед родами акушерка проверила мою готовность, и если бы в моем организме было бы что-то не так, она не взяла бы меня к себе на домашние роды".

Пройти такую подготовку готова не каждая мама. Для кого-то это совершенно неприемлемо, а для кого-то домашние роды – это одно сплошное преимущество. Некоторым страшна даже мысль о родах в больнице – стоит лишь представить палаты, лампы, людей...

Родить по законам природы и собственного тела можно и в клинике. Главное выбрать правильную больницу и врачей, которые опять-таки полностью поддержат пожелания женщины и не будут принуждать следовать строгим правилам. Они должны быть полностью на стороне будущей мамы и поддерживать ее свободу выбора. Но какой бы способ родоразрешения не был выбран, где бы ни решила рожать женщина, чтобы естественные роды прошли максимально успешно нужно соблюсти шесть правил:

Нужна подготовка. Во время беременности следует вести здоровый и активный образ жизни, готовить тело и сознание к родам и послеродовому периоду.

Слушать себя и свое тело.

Выбрать подходящее место для родов (будь то клиника или ваш дом).

Выбрать людей, которые будут присутствовать на родах, обсудить с ними весь сценарий и озвучить свои пожелания.

Избавиться от всех страхов и взять ответственность за процесс на себя.

Изучать тему естественных родов, слушать и читать о том, как это может быть, или было у других женщин.

Кстати, домашние роды все чаще выбирают не только "простые смертные". В начале апреля появились новости о том, что Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы Елизаветы II, которая всех своих четверых детей родила не в больнице, а в Букингемском дворце или Кларенс-Хаусе. И пока фанаты британской королевской четы гадают, произошло ли это долгожданное событие, мы решили поговорить со специалистами, почему роды дома становятся все более популярными по всему миру.

Психолог Марина Хрусталева считает, что современное поколение женщин становится очень осознанными, узнавая все больше информации про естественные роды, в том числе в домашних условиях. Будущие мамы изучают тему и решаются на это ради своего комфорта и блага для малыша.

"Наше поколение выросло в то время, когда были сплошные ограничения на эмоции, на желания, и поэтому сейчас, когда появляется возможность родить дома, в привычной обстановке, в комфортных условиях – женщины стараются узнать об этом как можно больше, – говорит эксперт. – Домашние роды – это эмоциональный и психологический комфорт, когда рядом могут быть те, кто тебе нужен, когда на тебя не орут, не ставят в какие-то условия и рамки, и, напротив, за тобой ухаживают, внимательны к твоим потребностям в данный момент", – говорит она.

Психолог призналась, что старшую дочь, которой сейчас 14 лет, она рожала в обычном роддоме, вторые же роды были дома. "Несмотря на то, что и в первый раз мои акушерки были добрые и внимательные, все-таки домашние роды были просто незабываемыми. Это были роды с бассейном, рядом был муж, и доулы, которые делали мне массаж поясницы. Такого в роддомах не представить, там никто тебе не будет помогать расслабиться, гладить, убаюкивать, – вспоминает Хрусталева. – С точки зрения психологического комфорта домашние роды, если оценивать по 10 бальной шкале, были на крепкую десятку. Официальному роддому я поставила бы четверку. В домашних родах сохраняется сакральность момента, чарующая атмосфера зарождения новой жизни, ты чувствуешь важность момента, в роддоме этого нет, там это потоковая ситуация, рядовой случай, эмоциональная холодность персонала стирает ощущение священного действа".

Несмотря на плюсы домашних родов, подходят они не всем. Их не стоит выбирать неуверенным в себе женщинам, которые переполнены страхами и сомнениями, а так же инфантильным, капризным дамам, которые выбирают домашние роды только из-за того, что считают это модным. По словам психолога, нужно осознавать, какую работу предстоит проделать до родов, чтобы подготовить себя к этому процессу. Лучше пройти специальные тренинги по саморегуляции, освоить дыхательные практики, подготовить себя к тому, чтобы адекватно принимать помощь доулы и домашних акушерок. Кроме того, для домашних родов есть и ряд медицинских противопоказаний.

Гинеколог Светлана Боташева считает, что женщина должна все взвесить и подойти рационально к такому выбору. Ведь в нашей стране домашние роды не предусмотрены законом, поэтому вся ответственность за роды лежит на плечах родителей. "Если женщина решила рожать дома, она непременно должна сообщить об этом своему врачу в женской консультации. И если при ведении родов обнаруживаются противопоказания со стороны здоровья плода или матери, врач сообщит о рисках родов на дому. Противопоказаниями здесь будут заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны почечной и печеночной системы. Если риск больше, чем желание женщины, при наличии малейшей патологии нужно отказаться от домашних родов. Кроме того, чем старше возраст первородящей женщины – тем больше риски", – поясняет врач-гинеколог.

Эксперт уверена, что роды должны проходить в специализированных учреждениях. "Я рада, что в России процент женщин, выбирающих роды на дому ниже, чем в общемировой практике", – говорит она.

И, тем не менее, женщина в праве сама решать, где и как ей будет удобнее произвести на свет своего малыша. Главное организовать все на самом высшем уровне. Если уж будущая мама и решилась рожать дома, то самое важное для нее – это подобрать профессиональную доулу – акушерку, она должна быть подготовлена не только теоретически, но и иметь большие практические навыки. Подготовкой доул занимаются специальные центры. С ними можно познакомиться в определенных школах по подготовке к родам мам и пап. Можно выйти на доулу по советам подруг и знакомых. Однако стоит изучить все документы, подтверждающие получение профильного образования данного специалиста. Грамотная доула никогда не будет призывать вас игнорировать женскую консультацию во время беременности.

И даже если пара настроена на домашние роды, то, по словам гинеколога, им все равно лучше подобрать самый ближайший к дому роддом и договориться, что они привезут беременную, если что-то пойдет не так. У дома стоит обеспечить удобную машину на ходу с водителем, и лучше, чтобы им был не муж, так как его помощь понадобится женщине.

Психолог Марина Хрусталева добавляет, что необходимо позаботиться о том, кто займется ребенком после родов, чтобы мама смогла отдохнуть и прийти в себя. Если есть старшие дети, стоит понять, где будут находиться они в это время. Эксперт обращает внимание, что присутствие мужа на домашних родах должно быть обоюдным желанием и жены, и мужа. Они должны понять, насколько это целесообразно и необходимо, кроме того, мужчина должен искренне этого хотеть. Давление и принуждение здесь неуместны. Иначе потом будущая мама будет разочарована и расстроена, что муж не был рад и восхищен происходящим таинством.