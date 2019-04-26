"НАШ ВОЯЖ": Слушатели НАШЕго Радио прокатились по государевой дороге до Торжка
Маршрут поездки составляли совместно с туроператором "Магазин путешествий" и порталом WelcomeTver. Первой остановкой стало село Завидово в Конаковском районе на трассе Москва-Санкт-Петербург в 48 км от Твери. Реконструированный храмовый комплекс Успенской и Троицкой церквей расположен совсем недалеко от места проведения культового рок-фестиваля, так что выбраться сюда из палаточного городка на пару часов не составит труда.
Во время экскурсии участники тура окунулись в атмосферу 18-19 веков, знакомясь с экспонатами музея "Государева дорога" и слушали на вновь отстроенной колокольне звон отлитых по старинным технологиям колоколов.
Следующей точкой на карте путешествия стала усадьба Владимира фон Дервиза в Домотканово, частым гостем которой был друг помещика художник Валентин Серов. Слушателям НАШЕго Радио рассказали историю усадьбы, а затем они смогли побывать на берегах прудов, где под сенью ив художник писал одни из самых известных своих полотен – "Девушка, освещенная солнцем", "Русалка", "Баня". В самой усадьбе Серов создал и знаменитую "Девочку с персиками", уговорив юную фон Дервиз позировать ему практически два десятка сеансов в обмен на картину с лошадьми.
После душевного деревенское застолья с дегустацией блюд настоящей русской кухни из местных экологически чистых продуктов "НАШ ВОЯЖ" отправился в Тверь на поиски джазового наследия. Оказывается, в середине 20-го века, несмотря на железный занавес, город стал четвертым в России, где проводились фактически подпольные джазовые фестивали. Завершился первый день тура в музее ретро-фотографии "Искра". Посетители которого могут не просто познакомиться с раритетными камерами, но и приобрести некоторые из них. К слову, есть весьма любопытные экземпляры – к примеру, микрокамера КГБ, которую агенты использовали для скрытой съемки.
Второй день тура начался с посещения музея под открытым небом в усадьбе Василево Торжокского района. Тут поражает воображение Валунный арочный мост, сложенный из гранитных валунов около двух веков назад по проекту архитектора Николая Львова. В народе его именуют "Чертов". Кстати, мост хорошо знаком знатокам "Дозоров", снятых по романам Сергея Лукьяненко. Именно на нем режиссер Тимур Бекмакбетов снимал эпохальную сцену битвы сил Тьмы и Света.
Надышавшись деревенским воздухом в Василево, "НАШ ВОЯЖ" отправился в Торжок, где туристов встретила знаменитая Дарья Пожарская. Ей приписывают создание тех самых пожарских котлет, которые в своем время прославил на всю Русь Александр Сергеевич Пушкин.
Но помимо гастрономических изысков Торжок уже несколько веков славится золотошвеями. Так, в Доме Пояса хранится 12-метровый пояс ручной работы, на вышивку которого у 37-ми швей ушло 52 км золотой нити. Говорят, если встать в центр опоясанного круга, взяться за руки и загадать желания, они сбудутся.
После музея пояса "НАШ ВОЯЖ" плавно переместился в монастырь. Время здесь не идет, а плывет. В Борисоглебском монастыре тихо, величественно… Обволакивает красота медленного разрушения.
В конце путешествия ведущие и слушатели НАШЕго Радио выступили подмастерьями супруги потомственного сыровара Пьетро Мацца. На окраине села Медное, одного из древнейших сел Верхневолжья в 18 км от Твери, больше десяти лет работает итальянская ферма "Fattoria del sole". НАШИ смогли не только продегустировать сыры, но и принять участие в мастер-классе по изготовлению свежей рикотты.
"Тверская область – это вообще сокровищница истории культуры. Мы вот решили, что почему бы за три месяца до "НАШЕСТВИЯ" не поехать по этой дороге и глубинно не посмотреть все то интересное, что нам может предложить Тверская область. Чтобы люди не только на фестиваль могли ездить, но и туры выходного дня проводить в удивительных местах. Многие об этом не знают, я надеюсь, что благодаря вот этому всему мы будем осваивать новые маршруты", – призналась Таня Борисова.
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