Главные события Москвы с 26 по 30 апреля 2019 года

Последние дни перед майскими праздниками – не время сбавлять обороты! О самых интересных событиях Москвы читайте в свежем обзоре "Дни.ру".

26 апреля, пятница

В Школе современной пьесы состоятся премьерные показы иммерсивного спектакля "На трубе". Показы будут проходить в обновленном, отреставрированном и реконструированном здании театра на Неглинной улице. Создатели определяют жанр постановки как "исторический променад с Чеховым, Толстым, Чайковским, Достоевским, Горьким, шампанским и "Оливье". В старинном особняке на Трубной площади происходят удивительные вещи: здесь открываются тайны. Зрители перенесутся более чем на сто лет назад и окажутся в гостинице и ресторане "Эрмитаж Оливье". Это будет экскурс в историю в сопровождении семи проводников – семи знаменитых артистов, среди дворцовых интерьеров, старинных зеркал, хрустальных люстр, мраморных лестниц оживут мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет концерт "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения". Это мультимедийный проект, подготовленный Симфоническим оркестром Москвы "Русская Филармония". Одновременно с творениями Верди зрители увидят яркие художественные образы, заполняющие пространство зала, и смогут также насладиться величайшими шедеврами живописи прошлого и настоящего. Гигантские видеопроекциии позволят публике с полным эффектом присутствия очутиться под сводами Сикстинской капеллы, украшенной фресками гениального Микеланджело, в католическом храме, свет в который проникает сквозь красочные витражи.

До 5 мая жителей и гостей столице будет ждать благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Откроется 250 площадок, некоторые из них будут расположены на территории храмов. В разных уголках города гостей ждут благотворительные программы, концерты, спектакли, мастер-классы, игры и другие развлечения, участие в которых бесплатное. Желающие смогут сделать благотворительные пожертвования. Зрителей ждут вдохновляющие инклюзивные и музыкально-поэтические спектакли, ветеринарные станции и площадки для дрессировки для любителей животных, кулинарные и творческие занятия и многое другое. Программа действительно обширная, посмотреть подробное расписание вы можете здесь.

В старинном московском особняке Гончаровых-Филипповых до конца октября будет идти показ оперы-променада "Пиковая дама". Еще с порога граф Сен-Жермен скажет зрителям: "Вглядись в свое сердце, чтоб ключ отыскать. С собою возьми только то, что другому не взять…". И первые, с кем обязательно нужно разыграть карту – бармены. Именно с них в новом сезоне начинается магия, ведь вместе с брендом "Онегин" авторы действа создали семь коктейлей по героям – Германн, Графиня, Лизавета Ивановна, Томский, Нарумов, Чекалинский и Сурин. Сам Александр Пушкин проведет гостей по трем этажам усадьбы, по полному символов сюжету и познакомит с героями действия. Он покажет игорный дом, зимний сад, бальный зал, будуар знатной графини и расскажет мистическую историю Германна.

В киноцентре "Октябрь" пройдет очередная "Ночь пожирателей рекламы". Это будет ночной показ рекламных роликов из коллекции знатока и ценителя Жана Мари. Приглашенными гостями станут звезды шоу-бизнеса, артисты театра и кино, а также популярные блогеры. Содержание новой программы до последнего момента держится в секрете. Но, как обычно, там присутствует реклама автомобилей, страховых компаний, элитных брендов парфюмерии, тема юмора, эротики, а также затрагивается тема социальной рекламы. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся промо-акции, дефиле, будет живая музыка и авторские коктейли от ведущих барменов.

В клубе "Известия Hall" выступит известный итальянский исполнитель соула Марио Бионди, обладающий глубоким, чарующим голосом. C 1988 года Марио работал сессионным музыкантом у артистов международного уровня, а поворотным моментом в его карьере стал релиз первого собственного сингла "This Is What You Are" в 2004 году, который получил популярность в Японии и Европе. После этого дела пошли в гору, и результаты продаж всех десяти его альбомов стали отличными. Также были интересные дуэты и работа с такими звездами первой величины, как Берт Бакарак, Чака Хан, Earth, Wind & Fire и многими другими. Его проникновенный баритон и любимый соул-джаз звучат на мировых концертных площадках.

Театр танца Аллы Духовой "TODES" покажет шоу "И приснится же такое...". Это удивительный яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, захватывающий танцевальный спектакль. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

В Виртуальном зале "Филармонии-2" состоится концерт " Уильям Шекспир. Комедия ошибок". В центре событий пара разлученных в младенчестве братьев-близнецов с одинаковыми именами, их слуги, они тоже потерянные близнецы, и тоже с одинаковыми именами. В итоге получается веселый театральный хаос и неудержимый фарс.

27 апреля, суббота

Накануне Пасхи Музеи Московского Кремля проведут лекционную программу с экскурсией по Оружейной палате "Пасха при дворе российских императоров". Будет рассказано о традициях и эволюции пасхальных церемоний XIX века: праздничной литургии, христосовании, появлении высочайшего завтрака и его оформлении, подарках. Самыми знаменитыми пасхальными сувенирами, заказанными российскими императорами, стали шедевры фирмы Фаберже.

В концертном зале "Зарядье" покажут "Приключения Тома Сойера. Музыкальный спектакль с песочной анимацией". В постановке будут объединены литературное слово, песочная анимация и музыка, которая поможет юным зрителям перенестись в мир, созданный знаменитым Марком Твеном. Музыкальный ряд спектакля – американский фольклор в гитарных блюзовых и кантри-аранжировках, трудовые песни, полевые холлеры (архаические трудовые песни-переклички) и спиричуэлс: Deep River Blues, Down To The River To Pray, Sixteen tons и другие.

28 апреля, воскресенье

В театре "Ромэн" покажут спектакль "Грушенька". По сюжету, красавец Князь и русский лошадник Голован в трактире, где выступает цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора, юную Грушеньку. Только один мимолетно, а другой – на всю жизнь. Особое место в спектакле занимают сцены реконструкции легендарного цыганского хора. Именно хоровые традиции являются основой различных жанров цыганского искусства. Исполнение забытых и хорошо известных произведений, познакомит зрителей с многоплановостью этого интересного жанра, а счастливое страдание цыганской песни проникнет в самые глубины души.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит южнокорейская пианистка Йол Юм Сон, лауреат XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2011), XIII конкурса имени В. Клайберна (2009) и Международного конкурса имени А. Рубинштейна (2005) и обладатель многих других наград и званий. Сон начала заниматься музыкой в возрасте 3,5 лет, в 12 лет дала первый сольный концерт, в 16 поступила в Корейский национальный университет искусств. Сейчас она живет артистка в Германии, совершенствует мастерство в Высшей школе музыки и театра в Ганновере у Арье Варди. У Йол Юм Сон обширный репертуар – от музыки барокко до новейших сочинений. В каждой своей программе она любит выстраивать какой-то сюжет, противопоставляя произведения, стили и жанры. Но в московском концерте избрала другой путь – весь вечер будет звучать музыка Шопена.

В Крокус Сити Холле выступит немецкая группа Accept с симфоническим оркестром. Коллектив считается значимым представителем тяжелого метала. "Я очень надеюсь, что нам удастся исполнить нашу мечту, ведь мы так долго и упорно над этим работали, – говорит Вольф Хоффманн, бессменный гитарист Accept, – сейчас я могу сказать, что впереди много музыкальных сюрпризов от Accept, которые поклонники группы даже не могут себе представить!".

29 апреля, понедельник

В театре "Русская песня" состоится премьера нового мюзикла "Хищники", режиссер-постановщик Валерий Владимиров. Данная постановка – это музыкально-драматическая версия повести А.П. Чехова "Драма на охоте". Зрители станут свидетелями истории, в которой скука и благополучие толкают героев на жестокие манипуляции с целью развлечься. Здесь переплетутся боль, ревность, самоутверждение, желание заполучить любовь к себе, не давая того же взамен. Роли исполняют: Иван Ожогин, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Наталия Быстрова, Любовь Тихомирова и Юлия Ваганова. В спектакле звучит классическая музыка Глинки, А.Гурилева, А.Гуэрчиа, П.Булахова и других авторов в современной обработке.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "На дне" по одноименному произведению Максима Горького. Герои спектакля давно забыли, что такое быть человеком. В ночлежке каждый из них хочет, чтобы его оставили в покое. Но даже в таком беспросветном пространстве возможна любовь – болезненная, страшная. Даже тут есть место ощущению свободы и желанию "быть человеком". Осталось ли что-то человеческое в этих изломанных людях, способны ли они к возрождению, на эти и многие другие вопросы зрители спектакля смогут найти ответы.

Центральный Дом Актера покажет спектакль "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". Это будет не обычная детская сказка, а серьезный разговор о Семье. В этой постановке звучит музыка Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Анатолия Лядова в живом исполнении.

30 апреля, вторник

В Малом театре состоится премьера спектакля "Всегда зовите Долли!" по пьесе канадского писателя Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!". Роли исполняют народные артисты России Ирина Муравьева (премьера постановки приурочена к ее 70-летию), Валерий Афанасьев, а также талантливые молодые актеры. Это история знаменитой свахи, которая взялась искать жену богатому вдовцу, но скоро решила, что мужчина вполне подойдет и ей самой. Эта романтическая музыкальная комедия, которая расскажет о любви, которая может внезапно войти в жизнь как совсем юного, так и состоявшегося человека.

В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьерный показ рок-оперы "Карамазовы". Это свежий взгляд на знаменитый роман, где сочетание талантливых композиций и приятных голосов погрузит зрителя в захватывающую историю. Автор идеи, музыки и либретто – талантливый актёр театра и кино Александр Рагулин (Российский Молодежный театр, мюзикл "Граф Орлов"). Александр выступает в роли старшего брата Дмитрия Карамазова. Актерский состав спектакля изобилует именами звезд отечественных мюзиклов, артистов театра и кино, среди них: Екатерина Гусева (мюзиклы "Граф Орлов", "Анна Каренина", "Иисус Христос – суперзвезда", "Красавица и чудовище", "Звуки музыки"), Теона Дольникова (мюзиклы "Нотр-Дам де Пари", "Граф Орлов", "Пола Негри"), Ольга Беляева ("Кошки", "Монт-Кристо", "Звуки музыки" , "Анна Каренина"); Игорь Балалаев (12 стульев", "CATS", "Notre Dame de Paris", "Ромео и Джульетта", "Монте-Кристо", "Кабаре", "Обыкновенное чудо", "Граф Орлов", "Анна Каренина"); Сергей Ли ( "Notre-Dame de Paris", "Ромео и Джульетта", "Граф Орлов", "Анна Каренина") и другие.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. Будут исполнены Скрипичный концерт Чайковского и "Симфонические танцы" Рахманинова. В произведении Чайковского сольную партию исполнит восходящая звезда мирового скрипичного искусства – 18-летний виртуоз Даниэль Лозакович. Именно Владимир Спиваков в свое время распознал в юном скрипаче огромный талант и принял в число стипендиатов своего фонда.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничное концертное мероприятие "Будем жить!", посвященное основным событиям Великой Отечественной войны в 1944 году: окончательное снятие блокады Ленинграда, полное изгнание врага с территории СССР, восстановление Государственной границы Советского Союза, освобождение Европы, встречающие цветами своих освободителей Варшава, Будапешт, Бухарест, София, Вена, Прага, освобождение узников немецких концлагерей. В театрализованном концерте принимают участие: Александр Буйнов, Юрий Антонов, Тамара Гведцители, Валерия, Ирина Аллегрова, Хор имени Александрова, Дмитрий Дюжев, группа "Любэ", Григорий Лепс, Лев Лещенко и многие другие.