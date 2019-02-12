Илон Маск озвучил цену билетов на Марс

Миллиардер и изобретатель Илон Маек предположил, что стоимость билета для путешествия на Марс обойдется примерно в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает портал ToDay News Ufa со ссылкой на пост в Twitter Маска.
Всемирно известный предприниматель также уверен, что первые полеты на "красную" планету станут возможны уже в этом столетии, однако они будут сопряжены с большим риском.
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