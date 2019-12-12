Брак всегда надо сохранять, когда есть, что сохранять. И когда это ценно для обоих. Однако есть пять ситуаций, когда лучшим решение будет разойтись.

Про просьбе "Дни.ру" ситуации, когда не стоит сохранять брак, описала причинный психолог Юлия Синютина.

Первая ситуация: когда разлюбили

Если любви в отношениях больше нет, ни дети, ни накопленные за годы совместной жизни богатства, ни какие-либо другие "очень значимые обстоятельства" не должны стать причиной сохранения развалившегося семейного союза. Все, что делается без любви – насилие. Насилие в первую очередь над собой. Зачем терпеть рядом нелюбимого человека?

Иногда люди начинают вспоминать о том, как хорошо было когда-то раньше, когда отношения только начинались и развивались. Вздыхают с сожалением и пытаются вернуть все былое. Порой вернуть свежесть отношениям можно, но только не в том случае, когда любви больше не осталось.

Раньше было хорошо. Да, когда-то вы друг друга любили. Но это было раньше. Хорошо, что это "раньше" вообще было. Но если прежних чувств больше нет, этот факт нужно просто признать и принять. Если любовь из отношений ушла, самым лучшим решением будет освободить друг друга от формальностей и обременений, связанных с официальным браком, и двигаться вперед на встречу новой жизни.

Вторая ситуация: разные ценности и постоянные ссоры по этому поводу

Есть поговорка: "Стерпится-слюбится". Что-то, возможно, и стерпится. Что-то и слюбится. Стерпеться могут даже разбросанные по всей квартире использованные мужские носки. Но только не разные жизненные ценности, увы.

Говорят, хорошо, когда в браке люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Но если супруги смотрят в разные стороны, жить им вместе просто не стоит. Скорее всего в своих суждениях они оба правы. Просто если сами суждения разные, люди вряд ли будут счастливы вместе. И лучший выход в такой ситуации прекратить трепать друг другу нервы, разойтись и найти себе человека с похожими ценностями.

Третья ситуация: из чувства вины или долга

Любят наши люди геройствовать. Особенно женщины. "Этот человек когда-то помог мне, поэтому я должна быть с ним и должна быть его женой!" Такое или похожее рассуждение часто слышат психологи на приемах. К сожалению, это не редкость. Но из чувства долга можно помочь человеку. Из чувства долга можно испытывать к человеку благодарность. Но быть супругом человека из чувства долга или вины – это обман перед ним и настоящее преступление перед собой. Такие отношения не смогут сделать счастливым никого. И у него, и у вас – одна жизнь. Это не черновики, которые можно будет потом переписать начисто. Брак, который держится на чувстве долга или чувстве вины, разрушает жизни обоих в паре. Освободите друг друга от таких фальшивых отношений, дайте и человеку, и себе, право на счастье.

Четвертая ситуация: страх осуждения родных или общества

"А что скажут родители, если мы разведемся?! А что скажут люди?!" Если семья удерживается лишь на этих страхах, перед нами два узника, два заключенных в брачной тюрьме человека.

Помните, ваша жизнь и ваше счастье принадлежат только вам. Ни родителям, ни обществу – только вам. Не обрекайте себя на добровольное несчастье. Будьте сильными в принятии решений по поводу вашей жизни. Берите эти решения в свои руки и никому не отдавайте права определять за вас вашу жизнь. Никто кроме вас не знает, как вам лучше. Решайте сами! Это самый надежный и верный путь к счастью.

Пятая ситуация: страх одиночества

Уверена, что все мы ни раз слышали поговорку: "Лучше быть ни с кем, чем вместе с кем попало". Если вы живете с человеком только из страха одиночества, вы точно живете не с тем человеком. Если вы с ним разойдетесь, возможно, вы будете жить самостоятельно и никого в жизни никогда больше не встретите. И никогда в жизни больше не создадите семью. Возможно. Но гораздо выше шанс, что в какой-то момент вы все же встретите своего человека, с которым вам будет по-настоящему хорошо.

Если же вы продолжите жить с "не тем" человеком, у вас даже не появится шанса встретить "того самого". Помните, "не тот" человек всегда занимает место "того самого". Дайте себе шанс встретить любовь и прожить радостную, счастливую жизнь. Чем раньше, тем лучше.

Во всех пяти описанных ситуациях развод, увы или к счастью, является самым честным и самым хорошим решением для обоих. Но в других ситуациях брак надо сохранять! Его надо сохранять, когда два человека любят друг друга. Именно любовь – главное и обязательное условие крепкой и счастливой семьи.