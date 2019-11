Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 15 по 21 ноября 2019 года

О самых интересных культурных событиях в столице в ближайшие семь дней, читайте в традиционном еженедельном обзоре "Дни.ру".

15 ноября, пятница

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Саундтрек". Главный герой – музыкант, нуждающийся в уединении, но покой ему только снится. Сосед затеял ремонт в квартире, мойщики стекол заняты своей работой, а выясняющая отношения жена и требующая к себе внимание назойливая поклонница разрывают на части. Когда шум становится нестерпимым, маэстро легким взмахом руки подчиняет его себе, создав "саундтрек" своей жизни. В спектакле исполняются всемирно известные музыкальные произведения, но необычным способом – на гвоздях, резинке, стуле и других бытовых предметах.

В Москву приехал прославленный специалист аюрведической медицины и хирургии Доктор Шайлеш. Помимо лечения, доктор Шайлеш практикует йогу, медитации, антигравити-йоги и ватсу. Принимать пациентов доктор Шайлеш будет до 20 ноября включительно в Amnis Spa отеля Four Seasons Hotel Moscow. Здесь можно будет получить персональную консультацию с полным анализом чакр и тела, подобрать оптимальную диету и лечебные процедуры.

16 ноября, суббота

На территории пространства "Хлебозавод" в течение двух дней будет проходить благотворительный фестиваль "WOOF", в рамках которого животные будут искать себе хозяев. В первый день это будут собаки, а во второй – кошки. Всего гостей будут ждать 250 животных из приютов Москвы и Подмосковья. Помощь новоиспеченным владельцам окажут квалифицированные эксперты. На фестивале будут работать ветеринарные врачи, кинологи и специалисты по питанию животных, готовые бесплатно проконсультировать гостей по содержанию и уходу. Те, кто пока не готов завести собаку или кошку, смогут поучаствовать в сборе подарков для кошек и собак из приютов. Пакетик сухого корма, баночка консервов, пеленки, наполнители для лотков и игрушки.

На Трехгорной мануфактуре пройдет фестиваль "Полный писец". Гостей ждут отдельные помещения, где можно будет преодолеть стресс: в одной комнате посетителям дадут молоток и позволят крушить обстановку, во второй выдадут стопку тарелок для битья, в третьей – можно будет потрошить подушки, а в четвертой кидаться в стену краской. Всего будет представлено полтора десятка тематических зон для "разрушения". Также здесь будет и зона созидания: например, бассейн с шариками, головоломки, творческие мастерские – от кожевенной до чеканной – и даже лаборатория алхимика. Среди прочего тут можно будет походить по карнизу небоскреба в VR-очках, а также пройти испытание самым настоящим замкнутым пространством.

В Adrenaline Stadium группы "Алиса" представит новый альбом "Посолонь". Пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинг-акции. Музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей. Ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом. Публику ждет незабвенная классика настоящего русского рока с мощной энергетикой, наполненными смыслом текстами и пронзительными гитарными риффами. Можно быть уверенными, что "ветераны рок-сцены" не подкачают и выложатся на полную.

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится концерт "Игра Престолов. Музыка Семи Королевств Вестероса". Прозвучит любимая миллионами почитателей музыка немецкого композитора Рамина Джавади – настоящая "визитная карточка" всего сериала. Теперь эти знаменитые темы можно услышать не только с телеэкрана. Гости смогут услышать музыку вживую, окунувшись в знакомую фантастическую атмосферу под звуки оркестра и голоса скрипок.

В КВЦ "Сокольники" пройдет фестиваль настольных игр "Игрокон 2019". Гостей ждет большая игротека с лучшими настольными играми со всего мира, а также игры с миниатюрами, ролевые игры и коллекционные карточные. Турниры по настольным играм, ярмарка, детская площадка, конкурсы, розыгрыши призов и косплей-шоу, а также многое другое.

17 ноября, воскресенье

В камерном зале "Зарядье" состоится концерт из цикла "Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова". Вместе с московским коллективом выступит Серджио Дельмастро – один из самых известных европейских кларнетистов. Особым украшением программы станут итальянские вокальные произведения эпохи бельканто в исполнении Натальи Савиновой, обладающей настоящим итальянским меццо-сопрано. "Мы очень рады возможности представить московской публике нашего итальянского партнера, выдающегося музыканта, Серджио Дельмастро. Нас связывает многолетняя творческая дружба, – рассказывает пианист "Трио имени Рахманинова", участник концерта Виктор Ямпольский. – Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах. Итальянская школа игры на духовых инструментах отличается своей потрясающей вокальностью! Я бы сказал, играет как поёт! Настоящее бельканто!".

В клубе Adrenaline Stadium выступят тяжеловесы альтернативной сцены группа Guano Apes, имеющая в России целую армию поклонников. В этом году коллектив отмечает свое 25-летие. Сообщается, что музыканты планируют исполнить как можно больше хитов со своих ранних альбомов – классику, которая вознесла их на вершину популярности. Но и без самых ярких произведений последних лет тоже не обойдется. Драйва хватит на всех – и на преданных поклонников, и на меломанов, любящих качественную музыку.

В "Геликон-опере" покажут монооперу "Человеческий голос" по одноименной пьесе Жана Кокто. Одно из самых экспрессивных, проникновенных и красивых сочинений о любви и одиночестве режиссер Дмитрий Бертман представил лаконично и смело: он пригласил на роль Женщины блистательную, невероятную по харизме и красоте голоса эстрадную певицу Тамару Гвердцители. Создатели рассказывают, что сложнейшую партию Женщины Тамара исполняет настолько проникновенно, эмоционально и убедительно, что растворяется граница между нею и залом, и мы сопереживаем героине, погружаемся в ее сознание, дышим с ней в унисон и так же трепетно надеемся на чудо…Чудо любви, ведь, в конечном итоге, Любовь побеждает все. А в финале звучит знаменитый гимн любви Эдит Пиаф.

18 ноября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Ревизор" по знаменитому произведению Николая Гоголя. Уездный городишко, откуда "три года скачи, никуда не доскачешь", тускло живет своей жизнью. Но вдруг приезжает ревизор и переворачивает все кверху дном. Воображение чиновников создает невероятные картины краха, а градоначальник спешно раздает указания, но уже слишком поздно наводить лоск.

19 ноября, вторник

в Школе современной пьесы покажут спектакль "А сейчас Театр". Автор, исполнительница главной роли и режиссер данной постановки – Вероника Абдулмуминова. Спектакль создавался в рамках проекта "Кафедра" — совместной творческой программы Московского театра "Школа современной пьесы" и ГИТИСа, цель которой — обеспечить полноценную сценическую жизнь лучшим студенческим работам кафедры режиссуры. Вероника Абдулмуминова рассказывает: ""А сейчас Театр" — терапия после 4-х лет обучения в театральном институте. [...]это избавление от страха одного человека в одном действии".

В Большом зале Консерватории выступит Камерный ансамбль "Солисты Москвы", дирижер – Юрий Башмет, Максимилиан Симон – скрипка. В программе: Й. Гайдн, Симфония № 44 ("Траурная"), Шуберт Симфония № 4 ("Трагическая"), Хартманн "Траурный концерт" для скрипки и струнных.

В театре фольклора "Русская Песня" пройдет двухдневный фестиваль "Viva España!". Помимо спектаклей в программу входят конкурсные выступления лучших исполнителей музыки и танца фламенко из России и СНГ, фотовыставки, мастер-классы и другие мероприятия.

20 октября, среда

В Музейно-выставочном центре "Музей Моды" откроется выставка "Русский балет –мода навсегда. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство". Гостей ждут зоны императорских театров, балетных сезонов Дягилева, советский период в истории отечественного балета. Центральное место на выставке будет посвящено 30-летию визита Рудольфа Нуреева в СССР, состоявшегося осенью 1989 года. На выставке будет представлена живопись, графика, скульптура, фарфор, стекло работы известных мастеров ХХ века, таких как Рерберг, Бенуа, Шойрих, Дега, Матисс, Кокто, Лифарь, Эрте, Янсон-Манизер, Мессерер, Бруни, Тиме-Блок и др. Современное искусство представят не менее известные имена художников и скульпторов, вдохновившихся балетом и творчеством великих танцоров прошлого – Косоруков, Блохин, Ремнев, Бакин, Коробцов, Фирсов и др. Интересным художественным и историческим блоком выставки станут эскизы костюмов и декораций, выполненные известными художниками для балетов. Выставка будет работать до 26 января.





21 ноября, четверг

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открывается экспозиция британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. Снимки Олдриджа являются частью собраний самых авторитетных музеев мира. Он является автором культовых обложек ведущих глянцевых изданий: Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Numéro, GQ, The New Yorker и The New York Times. У Майлза есть специфический подход к работе и творческому процессу: все свои фотосессии он начинает с серии рисунков и полароидных снимков, идеи которых потом воплощает в жизнь.



В клубе "1930 Moscow" выступит грузинская группа Mgzavrebi. Предстоящий концерт станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома "GEO", пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки. В программе прозвучат как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям. Одна из важнейших составляющих каждого концерта Mgzavrebi – общение лидера группы Гиги Дедаламазишвили с залом. Веселые и грустные истории, которые он рассказывает между песнями, являются гармоничным продолжением выступления, и каждый присутствующий на нем чувствует себя полноценным участником действия.

В Новом Пространстве Театра Наций состоится концерт студии камерной музыки Simple Music Ensemble в рамках цикла мероприятий, посвященных саундтрекам к культовым фильмам и сериалам. Это выступление будет обращено к музыке из фильмов итальянского режиссера Паоло Соррентино. Две центральные картины в его творчестве: "Великая красота" (удостоена четырех призов Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм года, отмечена "Оскаром", "Золотым глобусом" и премией BAFTA в категории "Лучший фильм на иностранном языке") и "Молодость" (признана Европейской киноакадемией лучшим фильмом Европы по итогам 2015 года, Соррентино назван лучшим европейским режиссером). На концерте прозвучит музыка из этих двух шедевров мирового кино – как современных композиторов, так и общепризнанных музыкальных классиков. Среди них Дэвид Лэнг, Арво Пярт, Клод Дебюсси и другие.

В Театре имени Наталии Сац покажут оперу "Мадам Баттерфлай" Дж. Пуччини. Эту постановку режиссер Георгий Исаакян посвятил памяти Наталии Сац, которая говорила: "До боли люблю увертюру Пуччини! Она с первых же нот начинает звучать горем, трагедией нашей пятнадцатилетней девочки – бабочки Чо-Чо. Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини страстно, взволнованно говорит своей музыкой о печальном исходе этой первой, трепетно верной любви!". Легендарная Наталия Сац поставила этот спектакль в канун открытия нового здания на проспекте Вернадского, 5, и сегодня "Чо-Чо-Сан" – один из талисманов театра, спектакль, который хранит традиции и стал мостиком между прошлым, настоящим и будущим. В этом году оперу покажут на Большой сцене к 115-летию со дня написания.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Релакс в большом городе". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Зрителей ждут самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран, которые помогут ценителям музыки оказаться в прекрасном мире любви и красоты. Прозвучат известные мелодии Адажио Альбинони, "Лунный свет" Дебюсси, Вокализ Рахманинова, Вальс Шопена, вторая часть фортепианного концерта №21 Моцарта, "Лебедь" Сен-Санса, Адажио из балета "Спартак" Хачатуряна, "Размышление" Массне, "Серенада лунного света" Миллера, саундтрек к фильму "Цвет ночи" и другие произведения.