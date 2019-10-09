Рецепт: осенняя запеканка с лисичками

"Дни.ру" предлагают приготовить осеннюю запеканку с лисичками по рецепту шеф-повара бренда Mutti Карло Касони.
Вам понадобится: 400 граммов тушеной говядины, 220 граммов очищенных лисичек, ½ тюбика двойной концентрированной томатной пасты Mutti, 400 грамм протертых томатов Mutti Passata, 500 мл говяжьего бульона, одна луковица, зубчик чеснока, две моркови, горсть свежего тимьяна, красный винный уксус, 220 граммов копченого бекона, 220 граммов капусты, восемь очищенных луковиц, соль – перец по вкусу.
Способ приготовления
Тушеную говядину нарежьте на небольшие кубики, приправьте солью и перцем, а затем обжарьте в большой кастрюле. Очистите луковицу и морковь, крупно порежьте и выложите в кастрюлю с мясом.
Введите двойную концентрированную томатную пасту и протертые томаты, а также говяжий бульон и тимьян. Накройте блюдо крышкой и варите на медленном огне около двух часов. За несколько минут до готовности заправьте мясо красным винным уксусом.
Бекон обжарьте на сковороде до хрустящей корочки, добавьте лисички, жемчужные луковицы им капусту. Смешайте обе части блюда в рагу.
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