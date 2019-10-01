Топ-8 книг с неожиданным финалом

Авторы детективов и триллеров наперебой обещают читателю интригующий сюжет и непредсказуемый финал. Но, к сожалению, не все книги держат в напряжении и застают врасплох, как того хотелось.

Cпециально для любителей историй с неожиданной развязкой редакция Дни.ру совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес сделали подборку романов, в которых главный виновник преступления тот, от кого вы совсем этого не ожидаете.

"Безмолвный пациент", Алекс Михаэлидес

Психотерапевт Тео уже несколько лет следит за историей когда-то успешной художницы Алисии Беренсон, 6 лет находящейся в психиатрической клинике. Девушка застрелила собственного мужа, но причины преступления так и остались загадкой, а его предполагаемая виновница не сказала со дня убийства ни слова. Ни адвокат, ни близкие не могут объяснить происходящего.

Тео специально устраивается работать в клинику, где лежит Алисия, твердо решив разгадать тайну и помочь девушке, чьи картины очаровали его несколько лет назад. Но не пожалеет ли он, узнав причины молчания своей пациентки?

Цитата: "Выбирать любимого человека ― примерно то же, что выбирать психотерапевта. А именно ― прямо ответить на несколько вопросов: будет ли этот человек честен со мной, адекватно ли воспримет критику, сумеет ли признать свои ошибки и не станет ли давать неисполнимые обещания?"

"Земля воды", Грэм Свифт

Этот, пожалуй, самый известный роман обладателя Букеровской премии Грэма Свифта был экранизирован в 1992 году. Автор рассказывает о школьном учителе, который так хочет остаться в сердцах своих учеников, но теряется в размышлениях, что же стоит рассказать о себе, об истории, о мире.



Все события и герои в книге важны и связаны между собой, а повествование идет так неспешно, что чтение становится подобно медитации. Писатель обстоятельно размышляет на важные и сложные темы – история, семья, вера, добро и зло – и порой, задает гораздо больше вопросов, чем отвечает на них.

Цитата: "Дети, есть такая вещь, называется цивилизация. В ее основе ― надежды и грезы. Она ― всего лишь идея. Не реальность. Ее придумали. Никто никогда и не говорил, что она настоящая".

"Тринадцатая сказка", Диана Сеттерфилд

Маргарет Ли общению с людьми предпочитает книги: работает в отцовской букинистической лавке и пишет статьи по литературоведению. Однажды ей поступает невероятное предложение от самой популярной и загадочной писательницы современности Виды Винтер ― она поручает девушке написать свою биографию.

Маргарет не может устоять, ведь ученые и читатели многие годы ломают головы, почему самая известная книга Винтер названа "13 сказок", хотя их там всего 12. Героиня думает, что первой узнает ответ на эту загадку и приезжает к писательнице в огромный старинный особняк, наполненный духами прошлого. Она принимается за дело, но слишком поздно понимает, насколько дорого ей будет стоить эта "работа мечты".

Цитата: "Семья ― это узорчатая паутина. Невозможно тронуть одну ее нить, не вызвав при этом вибрации всех остальных".

"Пятое время года", Нор Кейт Джемисин

Эта книга открывает увлекательную трилогию "Расколотая земля", каждая часть которой награждена премией "Хьюго". Автор создает суровый и безрадостный мир постапокалипсиса, состоящий из смены цивилизаций, извержения вулканов и ненависти к чужакам. Читатель узнает истории Иссун, лишившейся детей, Дамайи, отвергнутой собственными родителями, и Сиенит, пытающейся совладать со своими удивительными способностями. Мир и те, кто населяет его, пережили уже много тяжелых испытаний, но возможно новая Зима, которая уже грядет, не оставит им шансов.

Цитата: "Дамайя отвечает ему взглядом, понимая, как она ошибалась. Мать не продала Дамайю. Они с отцом отдали ее. И мать не ненавидит Дамайю, она боится ее".

"Токийский Зодиак", Содзи Симада

В 1936 году в закрытой изнутри комнате обнаружен труп эксцентричного художника, жившего с шестью дочерями, падчерицами и племянницами. В его дневниках было множество записей, посвященных алхимии, астрологии и самое главное там содержались планы преступлений. Мужчина, убивал девушек, чтобы создать из них одну, совершенную, обладающую самыми лучшими качествами 12 знаков Зодиака.

Прошло несколько десятилетий, а Токийские убийства так и остались загадкой. И вот детектив Киёси Митараи и его друг-иллюстратор всего за 7 дней должны распутать это жуткое дело. А читатель может посоревноваться с героями в скорости раскрытия преступления, ведь все факты и ключи к разгадке тайны перед ним. Кто же окажется быстрее: может, вы?

Цитата: "Сотворение Азот требует строгого соблюдения всех правил и предписаний алхимии. В противном случае мое создание не сможет обрести вечную жизнь. Шесть дев ― это металлы из таблицы химических элементов".

"Головоломка", Франк Тилье

Илан и Зоэ ― опытные охотники за сокровищами ― узнают о загадочной игре "Паранойя", приз в которой огромная сумма денег. Суть состязания хранится в тайне, а заброшенную психиатрическую больницу, где оно проходит, нужно отыскать в горах самим. Герои решают бросить вызов судьбе, но лишь оказавшись на месте и начав играть, понимают, что оказались в ловушке, за спасение из которой придется заплатить жизнями соперников, а возможно и своей собственной.

Цитата: "Я знаю правду. Я точно знаю, что произошло в тот день двадцать второго декабря, доктор. Мне известно, кто убил восьмерых игроков".

"Исчезнувшая", Гиллиан Флинн

Ник и Эми казались идеальной парой, но накануне пятилетней годовщины свадьбы Эми таинственно исчезает. Полиция считает произошедшее похищением, и этому есть доказательства. Ник объявляет о вознаграждении за любую информацию о любимой, а все соседи и друзья пытаются помочь с поисками. Но случайно обнаруженный дневник Эми резко меняет ситуацию, открывая тайны семейной "идиллии" и делая Ника главным подозреваемым.

В своей книге Гиллиан Флинн не только рассказывает неординарную историю, развязке которой сложно поверить, но и не устают размышлять о том, что такое отношения и так ли хорошо мы знаем тех, кого любим.

Цитата: "Представляете, каково это ― показать свое истинное "я" вашему мужу, вашей второй половинке, а ему эта истина не понравилась? Вот здесь-то и зародилась ненависть. Я очень много размышляла и пришла к выводу: с этого все и началось".

"Я слежу за тобой", Тереза Дрисколл

Элла Лонгфрид ехала в поезде и увидела, как к двум школьницам, ехавшим в том же вагоне, подсели двое парней, возвращавшихся из тюрьмы. Героиня наблюдала за их общением и флиртом, и не могла решить стоит ли вмешаться. Не вмешалась. А на следующий день в новостях объявили о пропаже одной из тех девочек. Женщина испытывает чувство вины за то, что не предотвратила трагедию, а вскоре ей начинают приходить анонимные письма с угрозами.

Книга Терезы Дрисколл чуть больше чем просто жуткая история с неожиданной развязкой. Это рефлексия и о личных границах, и о том можно ли вмешиваться в опасные ситуации, которые самим участникам таковыми не кажутся. Вы бы, кстати, вмешались?

Цитата: "Пресс-служба полиции утверждает, что никакой утечки не было; они только сказали нескольким репортерам, что свидетельница в поезде ехала на конференцию. Но, видимо, еще и уточнили ― на какую конференцию, иначе откуда у журналистов сведения, что я флорист?"