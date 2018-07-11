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Рецепт феттучини с мороженым

Фото: Пресс-служба
Лето диктует свои правила. Особенно это касается питания. В жару любимым продуктом многих становится мороженое, причем границы его применения постоянно расширяются. Необычным рецептом феттучини с мороженым с Dni.Ru поделился бренд-шеф кафе My Gelato Алексей Кабанов.
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Вам понадобится (на одну порцию): 100 граммов пасты феттучини, 30 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарного песка, 50 граммов очищенного банана, 25 граммов мороженого со вкусом горгонзолы, 25 граммов сорбета клубника-базилик (или просто клубничного), 2 грамма свежего зеленого базилика, соль – по вкусу.

Способ приготовления

Пасту отварить в течение семи минут. В это время банан очистить и нарезать кружочками. На сковородку добавить сливочное масло и сахар для карамелизации бананов.

Выложить к бананам пасту и влить немного воды, в которой варилась паста (пару столовых ложек). Посолить и выложить в глубокую тарелку. Сверху выложить по шарику джелато. Украсить листиками базилика.

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11 июля 2018, 15:54

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