Рецепт феттучини с мороженым
Вам понадобится (на одну порцию): 100 граммов пасты феттучини, 30 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарного песка, 50 граммов очищенного банана, 25 граммов мороженого со вкусом горгонзолы, 25 граммов сорбета клубника-базилик (или просто клубничного), 2 грамма свежего зеленого базилика, соль – по вкусу.
Способ приготовления
Пасту отварить в течение семи минут. В это время банан очистить и нарезать кружочками. На сковородку добавить сливочное масло и сахар для карамелизации бананов.
Выложить к бананам пасту и влить немного воды, в которой варилась паста (пару столовых ложек). Посолить и выложить в глубокую тарелку. Сверху выложить по шарику джелато. Украсить листиками базилика.
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