Рецепт ремесленных спагетти из Неаполя с моллюсками
Dni.Ru делятся рецептом пасты с моллюсками от су-шефа Four Seasons Hotel Moscow Кристиана Де Надая.
Ингредиенты (на 4 порции): 450 граммов спагетти, 1 кг свежих моллюсков, 4 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 200 мл сухого белого вина, оливковое масло extra virgin, свежий перец чили, соль.
Способ приготовления
Тщательно промойте моллюсков несколько раз. Разогрейте оливковое масло с измельченным чесноком в большом сотейнике, добавьте моллюсков и помешивайте несколько минут. Добавьте белое вино и немного листьев петрушки, накройте сотейник крышкой и готовьте несколько минут до тех пор, пока не откроются моллюски.
Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до состояния al dente (примерно 8 минут). Переложите готовые спагетти в сотейник с соусом и оставьте на несколько минут, чтобы паста впитала сок моллюсков. Добавьте немного петрушки и мелко нарезанного перца чили. Украсьте блюдо листьями базилика.
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