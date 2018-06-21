Рецепт ремесленных спагетти из Неаполя с моллюсками

Для приготовления этого классического итальянского блюда потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут вашего времени. Легкая, простая и вкусная seafood-паста отлично подойдет для вечерней трапезы в компании друзей, когда нужно приготовить угощение на скорую руку.

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