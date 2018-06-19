Как выбрать отель в Турции для отдыха с ребенком

В этом сезоне Турция – на пике популярности. И многие выбирают это направление для отдыха с детьми из-за теплого климата, прозрачного моря и питания по системе "все включено". Однако, чтобы от отдыха остались только самые лучшие впечатления, при выборе курорта и отеля необходимо предусмотреть все тонкости.

Какие именно – Dni.Ru рассказали специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

Курорты с особенностями

Чтобы определиться с местом отдыха, стоит учесть все особенности и предпочтения вашего ребенка. Путешествуя с маленькими детьми, не стоит выбирать отели в черте города. В таких местах, как правило, слишком шумно, а пляж – не самый комфортный. Лучше выбрать место в пригородах – например, Антальи, Алании или Кемера. Дорога до центра города, конечно, займет некоторое время – но как часто вам придется вообще покидать территорию отеля? Зато о шуме за окнами в течение отпуска беспокоиться не потребуется. Стоит обратить внимание на прогноз погоды, преобладающий климат и окружение. Например, в Аланье довольно сухой воздух и мало растительности, зато вокруг Кемера на побережье много зелени. Также в лесах утопает и Мармарис, но для отдыха с ребенком на этом курорте нужно тщательно выбирать отель, поскольку сюда, как правило, едет шумная тусовочная молодежь.

Комфорт на первом месте

При выборе отеля, конечно, стоит посмотреть отзывы гостей, условия проживания на фото и в описании, а также информацию о том, какая категория туристов чаще всего его выбирает – молодежные компании, пары или семьи с детьми. В интернете вы найдете информацию о таких важных вещах, как частота и качество уборки, свежесть ремонта, вежливость и доброжелательность персонала и так далее. Обратите внимание, если на фото есть детские горки и игровые площадки – то, скорее всего, ребенку в таком отеле будет интересно. Большинство турецких отелей уровня не ниже четырех звезд предлагают комфортные номера с возможностью установки дополнительных спальных мест. В зависимости от возраста ребенка, вам могут предложить односпальную кровать или маленькую детскую кроватку-манеж. Помните, что семейный отдых с ребенком, в отличие от молодежного, предполагает, что значительную часть времени вы будете проводить в отеле, а в номере должно быть комфортно для сна.

Еда на любой вкус

В процессе выбора тура особое внимание стоит уделить системе питания. Проще всего заплатить за систему "все включено". Турецкие отели уровня от четырех звезд предоставляют своим гостям разнообразное меню. Более того, для детей обычно оборудуют отдельные шведские столы, а родители младенцев могут воспользоваться микроволновыми печками для разогрева молочных смесей. Система "все включено" удобна тем, что она позволяет угодить даже самому капризному в вопросах еды малышу. Несколько вариантов завтрака, обеда, ужина, плюс дополнительные перекусы, изобилие фруктов, соков и, конечно, сладостей, не оставят равнодушными детей любого возраста. А родители смогут сэкономить средства на питании.

Место под солнцем

Важнейший фактор при выборе отеля – это удаленность пляжа, его покрытие, чистота и глубина моря у кромки воды. Для отдыха с детьми обычно выбирают песчаные отмели, где до большой глубины нужно пройти определенное расстояние. Пологий вход в море позволит уберечь ребенка от неприятных инцидентов на воде. Все, кто опасаются непредсказуемой морской стихии, могут выбрать отель с отдельным детским бассейном.

Мелкие и теплые искусственные водоемы – это идеальный вариант для отдыха малышей, пока взрослые наблюдают за их играми с шезлонгов или из бара. Стоит обратить внимание и на водные аттракционы, которые часто встречаются в крупных турецких отелях. Однако учтите, что водные горки могут создать серьезную проблему – вытащить увлеченного катанием ребенка из воды на солнце не так просто.



Развлечения для всей семьи

Дети любят развлечения. И если младенцы будут в восторге уже от плаванья на мелководье, то детям старшего возраста необходимо что-то более интересное. Поэтому, при выборе отеля стоит выяснить, есть ли в нем анимация на русском языке. В Турции проводят детские праздники, конкурсы и квесты с утра и до вечера, с перерывом на детский сон. Детям предлагают поиграть в пиратов, заняться рукоделием, принять участие в театральной постановке, которую репетируют несколько дней или устраивают сеансы в мини-кинотеатрах, где показывают мультфильмы – в том числе и на русском языке. Кстати, родители могут оставить детей в возрасте от пяти лет в детской комнате или на попечение няни, а сами – насладиться свободным временем. Однако следует учесть, что в отелях уровня трех звезд подобная услуга может быть не предусмотрена.

При выборе отеля обязательно обратите внимание и на взрослую развлекательную программу – причем не только "для себя". Ведь если отель анонсирует ежевечерние дискотеки, то стоит подумать, насколько комфортно будет ребенку засыпать под грохот клубной музыки. В любом случае, ориентируйтесь не только на детские интересы, но и на свои, ведь отпуск – время для отдыха всей семьи.