Главные события Москвы с 1 по 7 июня 2018 года

К нам приходит лето, а это значит, что настало время для новых впечатлений. Dni.Ru расскажут вам о самых интересных столичных событиях ближайших семи дней. Ну а выбор – всегда за вами!

1 июня, пятница

В "Главclub green concert" выступит группа "Приключения Электроников", исполняющая хорошо всем известные, всенародно любимые песни в стиле панк-рок. Концерт в День защиты детей будет проходить под лозунгом "Прекрасное далеко", по названию песни из знаменитого детского фильма "Гостья из будущего". Гости услышат великие шлягеры советской эстрады в достаточно жестком гитарном звучании и смогут хором подпевать исполнителям.

Four Seasons Hotel Moscow открывает летний поп-ап проект в ресторане Quadrum. Гостям продолжат новую поп-ап концепцию – пицца и моцарелла бар Quarantotoo, где в меню будет пять 5 видов пиццы, для приготовления которой будут использовать ингредиенты высочайшего качества: очищенные томаты Сан Марцано из итальянского города Сант-Антонио-Абате к югу от Неаполя; муку Капуто из отборного зерна, признанную лучшей для настоящей неаполитанской пиццы, оливковое масло первого отжима Франчи Био и минеральную воду. "В первую очередь, мы хотим удовлетворить пожелания наших гостей и добавить новинки в наше постоянное меню, – говорит Тьяго Кастро, управляющий отелем. – Москва полна энергии, особенно сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу. Мы поддерживаем этот ритм и предложим гостям то, что мы не делали раньше. Команда ресторана с большим энтузиазмом подхватила новую идею, что позволило нам быстро разработать интересную концепцию". Еще одна составляющая новой концепции – моцарелла бар, где в меню представлены пять видов сыра. Кроме того, шеф-повар Элиас Каскили обновит летнее меню ресторана и, в дополнение к классике добавит акцент на морепродукты.

В "Крокус Сити Холле" выступит Энрике Иглесиас. Артист уже давно пленил сердца людей во всем мире и достиг ошеломляющего успеха, и в представлении он не нуждается. В общей сложности за свою карьеру Энрике выпустил 10 студийных альбомов и два сборника со хитами. Общий объем продаж альбомов превысил 170 миллионов копий. Певец имеет богатую коллекцию престижных музыкальных наград. Зрителей ждут зажигательные песни и бархатный вокал Энрике, что позволит начать лето с позитива.

На Красной площади, в самом сердце Москвы состоится книжный фестиваль, приуроченный ко дню рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка. Книги займут все пространство площади – от Собора Василия Блаженного до Исторического музея. Акцент на фестивале будет сделан и на юбилеи писателей, которые страна отметит в 2018 году: 150 лет со дня рождения Максима Горького и 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева.

В СК "Олимпийский" в рамках прощального мирового тура выступит Оззи Осборн (Ozzy Osbourne), которого называют "крестным отцом хэви-метала". Организаторы говорят, что российское шоу обещает стать не просто концертом, но настоящим громом, который пронесется через всю страну и надолго останется предметом разговоров и бурных обсуждений. Для поклонников, скорее всего, это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы", одного из столь значимых музыкантов современности.

2 июня, суббота

В Саду имени Баумана пройдет фестиваль домашних животных для всей семьи "Pet Shop Days". Мероприятие объединит хозяев, их питомцев и людей, занимающихся разведением, воспитанием и защитой домашних животных, а также всех тех, кто, причастен к животному миру – от производителей кормов и игрушек до просто любопытных прохожих. На площади более 50 000 м² гостей ждет 14 тематических зон. В зоне лектория будут выступать приглашенные звезды, телеведущие, журналисты, популяризаторы науки. Вход свободный.

В "Крокус Сити Холле" выступит Дуа Липа (Dua Lipa), 22-летняя звезда хит-парадов и одна из самых модных и обсуждаемых поп-певиц в мире. Ее дебютный альбом, вышедший прошлым летом, был продан тиражом более 1,5 млн экземпляров по всему миру. В 11 лет в хоре ей сказали, что она не умеет петь – голос слишком низкий. Сейчас, к слову, клип на песню "New Rules" на Yotube посмотрели более 1,2 миллиарда раз. Зрителей будут ждать лучшие хиты и особая энергетика, замешанная на откровенности, страсти и выдающемся таланте.



В "Adrenaline Stadium" выступит британский музыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер со своей "Noel Gallagher's High Flying Birds". В Москве группа представит свой альбом "Who Built the Moon?", третий студийный альбом коллектива, выпущенный осенью 2017 года.

В Центральном Доме художника откроется персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-арт художника. Будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные уникальные работы, 3d объекты, редкие принты, фотографии и много другое. Впервые на выставке будет создана специальная мультимедийная зона, знакомящая посетителей с творчеством легендарного граффити-художника. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу Владимира Кобекина "Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей" на либретто Аркадия Застырца по сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка. Эта "потешная опера" с Шутами и Шутихами, плясками и боями, свадьбами и пирами рассказывает зрителям про царя Гороха, его соседа и соперника царя Пантелея, жену Луковку, двух прекрасных дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов и весь народ, который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе. "Эта опера – современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр", – говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

На ВДНХ бесплатный концертом Государственного духового оркестра России откроется сцена на воде в "Зеленом театре". Это выступление на уникальной площадке под открытым небом даст старт IV Фестивалю духовых оркестров. Музыканты представят специальную программу современной популярной музыки. Можно будет танцевать, отбивать такт или просто слушать, закрыв глаза – все композиции разные по стилям и настроению.

3 июня, воскресенье

В "Главclub green concert" выступит Infected Rain – англоязычная ню-метал-группа из Молдавии. Коллектив известен не только в своей стране, но и в Европе. Музыканты успели на многих фестивалях, выходя на сцену с такими группами , как Motley Crue, Sodom и Katatonia. Вокалистка Елена Катараги поет техникой "скрим".В 2017 году Infected Rain выпустили третью пластинку "86" и отправились в турне в его поддержку.

В Театре на Юго-Западе покажут трагифарс Николая Коляды "Баба Шанель". По сюжету ансамбль из Всероссийского общества глухих, состоящий из семи вокалисток в солидном возрасте, десять лет поющих русские народные песни, празднует юбилей. За праздничным столом они отмечают и думают о планах на будущее. Но все может разрушиться из-за нее. Баба Шанель, неожиданно появившаяся в их коллективе хочет стать единственной солисткой. Руководитель поставлен перед выбором: остаться со своими старухами или бросить их, устремившись к новым горизонтам. Постановка размышляет о стремлении к красоте, желании быть нужным и любви.

4 июня, понедельник

В клубе "Союз Композиторов" выступит ансамбль Chicago Groove, который исполняет классический джаз 30-40 гг. в чикагском стиле. Это популярная и доступная музыка, в основе которой лежат джазовые стандарты песенного типа. Стиль обладает хорошим драйвом и мощным звучанием. Музыканты отдадут дань традиции Луи Армстронга, Бенни Гудмена и Каунта Бейси.

5 июня, вторник

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Лондонский треугольник". Действие происходит в XIX веке, речь идет о русских писателях Герцене и Огареве. Атмосфера позапрошлого столетия передана в полной мере – в роскошных костюмах с кринолинами, красивых декорациях, музыке Шопена. Это удивительная история о странной дружбе и странной любви, как два великих деятеля русской культуры любили одну и ту же женщину. Для одного она была женой, для другого любовницей, и ни для кого это не было секретом.

6 июня, среда

В "Главclub green concert" выступит группа The Kills, играющая лаконичный пост-панк, состоящий из жестких гитарных партий, мощного вокала и ритмичного звучания драм-машины. Этот дуэт, в который входят американская вокалистка Элисон Моссхарт и британский гитарист Джейми Хинс, своим необычным стилем завоевал мировую известность. Гаражная группа из начала нулевых может позволить себя все, что угодно, при этом каждый раз создавая что-то уникальное.

В Государственном Кремлевском Дворце на сцену выйдут неподражаемые Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти и Джорди Галан, а также их друзья из России. Монтсеррат Кабалье – роскошная обладательница неповторимого голоса и первый мастер бельканто. Для нее 2018 год – юбилейный, и отпраздновать блистательная певица хочет вместе с любимой публикой. Организаторы обещают, что зрители увидят яркие сольные выступления, волшебные дуэты и даже трио от знаменитых и талантливых исполнителей, оценят выступления звезд российской оперы.

7 июня, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце состоится шоу "Звездный Дуэт – Легенды Танца". Это концерт с участием настоящих легенд танца, завоевавших признание авторитетных ценителей мировой культуры, победителей международных фестивалей и спортивных соревнований по бальным танцам, многократных чемпионов Мира, Европы и России. Неизменной остается традиция шоу – танцы со зрителями на паркете Кремлевского Дворца. Каждый, кто придет на "Звездный Дуэт", сможет выйти на паркет, получить огромнейший заряд энергии, танцуя на нем вместе со звездными педагогами Международного Дома танца "Дуэт со звездами". Публика увидит хореографические шедевры в исполнении лучших представителей танцевальной культуры России и мира.

В кино выходит фантастический боевик "Мир Юрского периода-2". На острове Исла-Нублар, где раньше был парк развлечений с динозаврами, теперь царит дикая природа. В центре острова пробуждается вулкан и грозит погубить все живое. Управляющая парка Клэр Дэринг и дрессировщик Оуэн Грэди решают вернуться в бывший парк, чтобы спасти динозавров.