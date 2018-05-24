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Lifestyle

Тайны производства российских драгоценностей

Фото: Пресс-служба
Строгий режим, как на военном объекте. Тяжелая бронированная дверь с электрическим "визгом" закрывается за спиной, и только потом открывается следующая. Вход на производство Московского ювелирного завода выглядит так же, как в голливудских фильмах привыкли показывать лабораторию ЦРУ. Какие секреты скрываются здесь? 
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Корреспондент Dni.Ru побывал в Перми и лично оценил производство МЮЗа. Что таит в себе процесс создания драгоценных украшений – расскажем и покажем все.

Итак, первый этап производства ювелирных украшений – разработка эскиза. Как и десятки лет назад, художники сначала отрисовывают будущие украшения, и только потом вступают в игру высокие технологии. Группа дизайнеров разрабатывает цифровой вариант изделия. 

Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

Создание 3D-модели происходит с учетом всех характеристик изделия. Задаются множество параметров: вес и размер камней, вес золота, прорисовываются детали. После чего утвержденное украшение "выращивают" на 3D-принтере – оно позже понадобится при изготовлении формы для литья. 

Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

Форма – это полая резиновая коробочка, которую заливают воском. Именно в этих пресс-формочках зарождается прототип украшения. Все формочки хранятся на складе МЮЗа с указанием артикула, чтобы при необходимости можно было в любой момент изготовить нужное изделие. 

Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

Этап изготовления восковых форм – один из самых ответственных, поэтому здесь жесточайший контроль качества. Восковая модель должна быть идеальной, чтобы исключить возможность появления даже незначительного брака в литье.

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Тщательно проверенные и утвержденные восковые слепки присоединяют к восковому стержню – получается своеобразная "елочка", которую помещают в специальный цилиндр и заливают гипсом. Такие цилиндры направляются в печь и "запекаются" при температуре 750 градусов почти сутки. За это время восковые формы расплавляются и полностью вытекают из цилиндра, после чего туда заливают металл. Он заполняет пустоты, ранее созданные восковыми формами. Процесс литья на Московском ювелирном заводе практически полностью автоматизирован. Операторам лишь нужно следить за выполнением алгоритма.

Цилиндры извлекают из печи и дают им остыть при комнатной температуре. После чего форму промывают в воде, гипс растворяется. Корреспондент Dni.Ru приложил руку к созданию небольшой партии драгоценностей (см. видео).

 Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

В наших руках готовая "елочка". В среднем вес одной такой "елки" – 200-250 граммов, на которой "растут" от 70 до 200 будущих украшений (в зависимости от размера самих изделий). "Елочки" отправляются дальше. Они попадают к операторам, которые автоматическими кусачками отделяют золотые формы от "ствола" и сортируют согласно артикулам в заказ-наряде. На следующем этапе производства они начнут превращаться в украшения.

Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

Кстати, мало кто из людей видел и уж тем более держал в руках чистое золото. Корреспонденту Dni.Ru повезло. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Как всем известно, количество примесей влияет на пробу золота. Чем больше примесей, тем ниже проба. Чистое золото имеет пробу 999.  Его путем сплава соединяют с лигатурой – медью, цинком, серебром. Получившийся металл превращают в гранулы – и уже из них отливают изделия.

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Золото – очень тяжелый металл, который по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия и платины, опережая по этому показателю уран и свинец. Наглядно: вот в этой маленькой коробочке (см. фото ниже) – десять килограммов золота высшей пробы. Стоимость одной крупинки – порядка 50 долларов.

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Идем далее. На золотом изделии в процессе производства остаются окислы, которые нужно счистить, чтобы оно приобрело блеск. Для полировки украшений используются порошок из скорлупы орехов, который насыпается в специальную центрифугу, куда, в свою очередь, и помещаются изделия. Чем мягче этот ореховый порошок, тем чище полируется украшение. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Из цеха автоматической полировки изделия попадают в нежные руки девушек-полировщиц. С помощью специальных приспособлений, похожих на бор-машинки стоматолога, они доводят золотое изделие до совершенства. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Над каждым рабочим местом установлены мощные вытяжки с трубкой. Золотая пыль, которая появляется во время полировки, втягивается этими "пылесосами". Как нам сообщили на заводе, за год в них скапливается пять-шесть килограммов золота, которое, конечно же, снова идет в работу. Чтобы не дышать золотой пылью, многие операторы этого этапа производства работают в респираторах или масках. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

После полировки будущее изделие попадает в отдел клеймирования. Ранее на производствах золото клеймили с помощью специального маленького молоточка. Сейчас чаще используется лазерная гравировка – одна вспышка, и на нем уже стоит номер.

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

Как нам рассказал член совета директоров ОАО "МЮЗ" Иосиф Адар, каждую неделю несколько тысяч произведенных ювелирных украшений отправляются в контролирующий орган – Государственную инспекцию пробирного надзора. Все изделия должны быть изготовлены согласно закону о драгоценных металлах и правильно маркированы согласно закону о клеймении. Крупная ювелирная компания никогда не обманет своего покупателя, например, повысив пробу золотого изделия. За любые, даже самые незначительные нарушения, предусмотрены жесткие санкции. 

Самый "роскошный" этап производства на ювелирном заводе – работа с драгоценными камнями. Бриллианты, изумруды, топазы, рубины – для каждого украшения камни тщательно подбираются вручную. Удивительно, но два, казалось бы, совершенно одинаковых бриллианта, могут отличаться по цвету! Даже если это едва заметно, готовое изделие из-за этого может быть признано бракованным. 

 

Поэтому геммологи с помощью специального планшета выкладывают камни согласно информации в заказ-наряде, сравнивают их, утверждают и только потом отправляют на установку. Вот так просто, на офисном столе сотрудницы ювелирного завода, лежит почти сотня карат прекрасных синих топазов. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

И, наконец, самый ответственный момент. Креплению камней уделяется особое внимание на производстве Московского ювелирного завода, так как качество их установки в итоге станет одним из главных критериев для покупателя драгоценностей. Ведь потребителям хотелось бы передавать свои сокровища по наследству, а не расстраиваться из-за потерянного бриллианта. 

Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

А вот так выглядит готовое изделие, к созданию которого приложили руку десятки профессионалов: от рабочих собственных добывающих шахт Московского ювелирного завода до большого начальника, росчерком пера утвердившего поставку в один из ста магазинов сети. 

Фото: Пресс-служба Московского ювелирного завода

24 мая 2018, 15:44

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