Если вы придерживаетесь glutenfree – это совсем не значит, что любимые десерты для вас под запретом. Главное уметь их правильно готовить и выбирать правильные продукты.



Прежде всего это, конечно, безглютеновая мука или мучные смеси, которые очень облегчают жизнь. Есть очень мужественные люди, которые сами готовят безглютеновые смеси для выпечки, смешивая разные рисовую и амарантовую муку и тапиоковый крахмал. Процесс, конечно увлекательный, но если лишнего времени у вас, а к чаю очень хочется сладкого, предлагаем быстрый и простой рецепт безглютенового хвороста.

Вам понадобится: полчашки любого растительного молока, 2,5 чашки безглютеновой муки, 3 яичных желтка, 1 ст.л. кокосового масла, 1/4 ч.л. соли, 3 ст.л. коньяка, растительное масло для жарки, сахарозаменитель по вкусу, сахарная пудра или измельченные орехи для посыпки готового хвороста. ⠀

Способо приготовления

Замешиваем крутое тесто, смешав сначала все сухие ингредиенты. Добавляем молоко, яичные желтки, кокосовое масло и коньяк. Тесто раскатываем тонким пластом и нарезаем прямоугольники. В центре делаем надрез и выворачивая один край прямоугольника в разрез, а другую сторону поворачиваем на 180 градусов. Затем выкладываем хворост в разогретое масло. Масло надо лить побольше, чтобы хворост погрузился в него и прожарился со всех сторон. Готовый хворост выкладываем на салфетку, что бы дать впитаться маслу и посыпаем сахарной пудрой или измельченными орешками.

Публикация от �� ПИТАНИЕ БЕЗ ГЛЮТЕНА (@valentina_glutenfree) 4 Май 2018 в 9:06 PDT



