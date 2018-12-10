Как отметить Новый год и не растолстеть

Тусклая обезвоженная кожа, сбитый режим дня и лишние килограммы – вот, что остается нам после бурных новогодних каникул. Не стоит расстраиваться и впадать в депрессию. Надо брать себя в руки и приводить в чувства и форму.



Я сама в прошлом победила лишний вес, поэтому гарантирую результат всего лишь за неделю. Нужно только четко следовать рекомендациям.

Не устраивайте голодовку. Понятно, что после праздников каждый из нас испытывает муки совести. Застолье на работе, дома, у родственников и друзей. Гастрономическая карусель раскручивается, набирая темп с середины декабря. А спустя месяц – мы уже полностью во власти богов чревоугодия. Организм требует то салатика, то пельменей, то свиной окорок, а то и кусок торта. К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь. Морить себя голодом – нельзя. Нам ведь не нужны колиты, гастриты и язвы.

Питайтесь с той же частотой, но подкорректируйте меню. Стоит ограничить себя в углеводах. Налегайте на белок и клетчатку. Отдайте предпочтение овощам в чистом виде, без калорийных заправок. Если захотелось перекусить – ешьте зелень. Это и полезно, и голод утоляет. Помните, что ягоды лучше конфет и тортиков. Хочется бросить все? Встаньте на весы. Цифры на табло быстро вернут мотивацию!

Вода важнее еды. Это, то, что проверено на себе. Когда-то мне удалось скинуть больше 20 килограммов. В том числе благодаря воде. На это ушло несколько лет, ведь тогда я еще не знала о японских технологиях. Сейчас я потратила бы на это значительно меньше времени, ведь вода, насыщенная водородом, творит чудеса: выводит шлаки, ускоряет метаболизм, чистит печень и действует как anti-age терапия. Начните пить ее регулярно, как делают в японской императорской семье. Не менее полутора литров в день. И вам будут обеспечены отличное самочувствие и настроение. Стакан воды перед каждым приемом пищи – и за столом съедите гораздо меньше.

Больше полезных микроэлементов. Японские профессиональные спортсмены буквально "сидят" на коллагене, а все из-за его уникального состава. Биологическая добавка не только влияет на выработку коллагена в коже, повышая и сохраняя ее тонус но и поможет похудеть, повышая метаболизм.

Движение – жизнь. Скорее вернуться в прежнюю форму помогут физические нагрузки. Все праздники мы объедались, ленились и спасли. В итоге – мышечный застой. Рекомендую начать с простого – больше ходите пешком, откажитесь от лифта в пользу лестниц. Возьмите за правило прогулки по свежему воздуху. Вот увидите, силы будут постепенно возвращаться. Еще из "программы минимум" порекомендую планку. Делайте ее утром и вечером, начните с 30 секунд, постепенно увеличивая время. Главное здесь – регулярность. Если начали заниматься – не бросайте.

Вера в успех. Моральный настрой чрезвычайно важен. Не воспринимайте эту неделю как наказание. Это – перезагрузка, для того, чтобы стать еще лучше, еще красивее и здоровее. У вас есть цель и вы к ней стремитесь! Делайте все с любовью и радостью. Даже если сбились с ритма – не проблема. Всегда есть возможность вернуться. Помните, в Новом году есть шанс стать неотразимыми и по-настоящему счастливыми!

