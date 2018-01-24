На что молодежь променяла секс
Выяснилось, что протест все реже проявляется в форме курения и раннего секса. Вместо этого молодежь предпочитают взламывать компьютерные программы.
Лишь 2% британских подростков в возрасте 14 лет признались, что в их жизни был половой акт, 3% признались в регулярном курении. Также 3% опрошенных заявили, что наносили граффити в общественных местах, и всего 1% назвали себя членами какой-нибудь банды.
При этом каждый двадцатый юный респондент рассказал о том, что имел опыт взламывания компьютерных программ, сообщает The Telegraph. Таким образом, специалисты сделали логичный вывод, что на сегодняшний день киберпреступность более распространена среди несовершеннолетних, чем другие "пороки".
Исследователи отмечают, что современное поколение молодых людей оказалось самым непорочным в истории наблюдения. В опросе приняли участие 19500 молодых людей, родившихся на рубеже веков.
Ранее специалисты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний привели данные статистики, касающиеся полового поведения в подростковой среде. Они также определили, что у молодых людей снижен интерес к сексу. Еще 15 лет назад у большинства молодых людей секс был на первом плане. Теперь примерно 60% подрастающего поколения чаще думают о построении карьеры и заработке.
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