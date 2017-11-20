Молодежь резко изменила сексуальные вкусы

Британские ученые выяснили подробности сексуальной жизни молодежи с 90 годов. В исследованиях приняли участие более 45 тысяч англичан.

Наиболее распространенными практиками остались вагинальный половой акт и оральный секс. Однако в последнее десятилетие молодежь все больше отдает предпочтение анальному и оральному сексу. Такие формы наблюдался среди молодежи 16-18 лет.

При этом количество людей 16-24 лет, которые в течение последнего года занимались оральным, анальным и вагинальным сексом, выросло с одного из десяти мужчин и женщин в 1990-1991 годах до каждого четвертого мужчины и каждой пятой женщины в 2010-2012 годах, передает "Газета.ru". Средний возраст при первом половом акте не сильно изменился и по-прежнему составляет около 16 лет. При первых сексуальных переживаниях в широком смысле, например, поцелуях – 14 лет.

Ученые полагают, что изменения в половом поведении молодежи связаны с нарастающей "сексуализацией" массовой культуры и распространением информации о подобных увлечениях в Сети. Специалисты считают, что это необходимо учитывать социальным службам и преподавателям в школах для того, чтобы защитить молодежь от возможных проблем со здоровьем и распространением половых инфекций.

Как писали Dni.Ru, ранее американские ученые провели опрос и выяснили, как представительницы слабого пола мирятся с тем, что не могут испытать оргазм в постели со своим партнером. Оказалось, что большинство женщин предпочитают игнорировать эту проблему.