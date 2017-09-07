Россиянки признались в любви к хоум-видео
Оказалось, что одним из самых распространенных методов является откровенная переписка. 54% женщин признались, что так пытаются разнообразить отношения, публикует результаты собственного исследования тренинг-центр "Секс.РФ" .
Россиянки предпочитают напоминать мужчине о жаркой ночи, традиционно отправляя SMS – таких в стране 41%. Ведут интимную переписку, не ограничивая себя в фантазиях, 14% соотечественниц, лишь 9% никогда не имели подобного опыта. При этом личные встречи предпочитают 23% дам. Но самым популярным сексуальным экспериментом оказался секс по телефону: его практикуют 76% раскрепощенных респонденток, сообщает тренинг-центр. Также большинство опрошенных россиянок делают интимные фотографии, публикуя и используя их в личной переписке.
Виртуальный секс интересует каждую вторую женщину – таких в России 52%. Хоум-видео вызывает у 68% россиянок живой интерес. 31% признались, что это их очень возбуждает.
"Действительно, сексуальные эксперименты с гаджетами – распространенное явление, ведь это доступный и эффективный способ вернуть страсть в отношения, удивить своего мужчину. Если вы с возлюбленным решили снять секс на видеокамеру, подготовьтесь, обсудите важные моменты, и в таком случае для вас обоих такой опыт станет ярким и незабываемым сексуальным приключением", – говорит сексолог Наталья Романовская.
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