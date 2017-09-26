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Lifestyle

Грудное вскармливание делает детей садистами

Кадр youtube.com
Обидные прозвища "молокосос" и "сосунок" заиграли новыми красками в свете последних событий, которые стали достоянием общественности благодаря соцсетям. Мир облетела новость, что особо прогрессивная мамочка из Англии Миира Доусон решила кормить свою пятилетнюю дочь грудью до 10 лет, дабы повысить ее IQ. Об умственных показателях самой мамочки не сообщается.
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Позже начали появляться подборки с фотографиями счастливых семей, которые практикуют грудное кормление детей до пяти лет и старше. Реакция пользователей интернета на подобные материалы варьировалась от глумливых высказываний до откровенного отвращения. "Только представьте, ребенок возвращается из школы и спрашивает: "Мама, могу я пососать твою грудь?". "Это по меньшей мере странно", – писали люди в комментариях. 

Врачи рекомендуют кормить ребенка грудью максимум до полутора лет. Считается, что именно в этот период малыш получает все необходимое с материнским молоком: у него формируется иммунитет, происходит адаптация желудочно-кишечного тракта. Но с момента прорезывания зубов в рацион ребенка должна вводиться твердая пища, необходимая для его полноценного физического, психического, социального развития, а кормление грудью прекращается.

Обложка журнала TIME

"Ребенку необходимо психологически "отделяться" от мамы, учиться быть самостоятельным. Он должен социализироваться: сидеть за столом с семьей, есть ложкой твердую пищу", – рассказала Dni.Ru врач-неонатолог, заведующая 2-го неонатологического отделения ДГКБ им З.А. Башляевой Елена Беленович. – От чрезмерно длительного кормления грудью у детей возникает деформация челюсти, зубов, а женщина перегружает себя и физически, и социально. Для ребенка в этом мало хорошего. Он чувствует себя неуверенным, ведь мама не дает ему возможности научиться самостоятельно справляться с проблемами". 

Не секрет, что дети быстро успокаиваются, прильнув к материнской груди. Но с годами кормление становится лишь ритуалом, который зачем-то создают для себя мама и уже подросший ребенок, ведь само по себе грудное молоко перестает соответствовать потребностям детского организма. "Жизнь такова, что детям придется самостоятельно жить в этом мире, так зачем растягивать этот момент разлучения с грудью на много лет? Ребенок должен идти своим путем развития, и неправильно, что мама мешает ему в этом", – добавила Беленович. 

С годами кормление становится лишь ритуалом, который зачем-то создают для себя мама и уже подросший ребенок.

В детской психологии считается, что в годовалом возрасте у ребенка заканчивается фаза оральной фиксации и он переходит на новый этап развития, где важным для него становится проявление самостоятельности, отделение от родителей, малыш учится говорить, выражать свои чувства и эмоции. У детей, которых кормят чуть ли не до школы, фазы отделения от родителей не происходит, и это патология, говорит врач-психотерапевт Анна Чайкина.

По ее словам, позднее грудное вскармливание грозит ребенку инфантилизацией и патологической привязанностью к родителям, причем инициатором этой патологии выступает мать, а не ребенок. "Это так странно, неужели матери нечего дать своему ребенку, кроме груди?" - задается вопросом эксперт.

Кадр youtube.com

Психотерапевт уверена, что в старшем возрасте ребенок нуждается не в грудном молоке, а в реализованной матери, которая покажет и научит его как жить в этом мире, добиваться своих целей, как быть здоровым и успешным. "Мир просто сходит с ума. То, что я вижу – это деградация матери, нездоровое растворение в своем отпрыске. Женщина готова через ребенка удовлетворять свои потребности". Чайкина объясняет подобное поведение тем, что в мире важным аспектом стало требование общества непременно быть успешным. "Некоторые женщины, которые не смогли стать заметными и значимыми для себя и окружающих, нашли возможность самовыражения через длительное кормление, – уверена она. – Но мало кто задумывается, что у таких детей нарушается и психическое, и сексуальное развитие. Родители и общество не отдают отчет в том, какая сильная эротизация происходит за счет ребенка. Это сексуальная эксплуатация".

Некоторые женщины, которые не смогли стать заметными и значимыми для себя и окружающих, нашли возможность самовыражения через длительное кормление.

Сексолог, клинический психолог, семейный психотерапевт, эксперт тренинг-центра СЕКС.РФ Наталья Романовская также считает, что тенденция кормить детей грудью до достаточного взрослого возраста притормаживает социальное развитие ребенка, приводя к полному отсутствию личностных границ и становлению инфантильной личности. "Позднее грудное вскармливание может помешать развитию подростковой сексуальности – у ребенка размывается чувство гендерной принадлежности. Такие дети, как правило, вырастают боязливыми, неуверенными и неспособными постоять за себя", – предупреждает эксперт.

По мнению сексолога, позднее грудное вскармливание часто приводит к тому, что ребенок начинает отождествлять себя с матерью. В дальнейшем это может серьезно повлиять на его жизнь – привести к некоторым психологическим отклонениям: мазохистским и садистским наклонностям, или стать причиной нетрадиционной ориентации. 

Автор: Ирина Лавери26 сентября 2017, 20:08

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