Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане

Сеть кинотеатров "Люксор" дарит возможность познакомиться с культурой Азии, посетить легендарные лечебно-оздоровительные курорты о. Хайнань в городе Хайкоу, окунуться в ночную жизнь большого города и отдохнуть на песчаных пляжах Южно-Китайского моря.

С 1 сентября в сети кинотеатров "Люксор" проходит акция "Кинохантер", в рамках которой гостей кинотеатров ждут десятки призов от "Люксора" и партнеров акции каждый месяц, но главное – пять туров для двоих на 7 ночей с перелетом и с трехразовым питанием в отель 5* Mission Hills Resort Haikou на остров Хайнань в город Хайкоу от туроператора по Китаю Long Shining.

Выиграть очень легко: для этого необходимо оформить карту Клуба Привилегий Люксор и смотреть фильмы в одном и том же кинотеатре Люксор и совершать покупки в снек-баре и ресторанах сети. Чем больше походов в кино, чем больше покупок, тем больше шансов выиграть главный приз – путевку в г. Хайкоу на остров Хайнань.

В сентябре вас ждут 23 абонемента в кинотеатры Люксор сроком на 1 месяц и 46 подарочных наборов от косметического бренда LIBREDERM.

Все подробности акции на официальном сайте Люксор.