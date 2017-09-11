Любители кино будут бесплатно отдыхать на Хайнане
С 1 сентября в сети кинотеатров "Люксор" проходит акция "Кинохантер", в рамках которой гостей кинотеатров ждут десятки призов от "Люксора" и партнеров акции каждый месяц, но главное – пять туров для двоих на 7 ночей с перелетом и с трехразовым питанием в отель 5* Mission Hills Resort Haikou на остров Хайнань в город Хайкоу от туроператора по Китаю Long Shining.
Выиграть очень легко: для этого необходимо оформить карту Клуба Привилегий Люксор и смотреть фильмы в одном и том же кинотеатре Люксор и совершать покупки в снек-баре и ресторанах сети. Чем больше походов в кино, чем больше покупок, тем больше шансов выиграть главный приз – путевку в г. Хайкоу на остров Хайнань.
В сентябре вас ждут 23 абонемента в кинотеатры Люксор сроком на 1 месяц и 46 подарочных наборов от косметического бренда LIBREDERM.
Все подробности акции на официальном сайте Люксор.
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