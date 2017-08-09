Нахваливающие своих мужчин россиянки чаще получают секс

В сексе работает закон бумеранга: хвалящие своих мужчин женщины чаще занимаются сексом, а больше всего подарков получают те дамы, которые сами любят делать подарки мужчинам.

Международная сеть "Тренинг-центр СЕКС.РФ" представила результаты опроса россиянок на тему подарков и комплиментов для сильного пола. Оказалось, что 4% считает, что дарить подарки должен только мужчина, а 7% хвалят партнера через силу. Соответственно они получают меньше и секса, и подарков.



При этом треть опрошенных делают подарки любимому мужчине только по какому-то важному поводу, 13% исключительно по праздникам, а чуть меньше половины респонденток делает это просто так, демонстрируя свою любовь. Интересно, что 80% опрошенных дам одобряют поведение последних, 17% не стали бы поступать так же, а 3% возмущены и считают, что дарить подарки без повода – святая обязанность мужчины. Похожие цифры, кстати, продемонстрировали и мужчины.

Примечательно, что по статистике чаще всего подарки получают женщины, которые чаще всего их дарят (65%), а среди "бесподарочных" дам больше всего тех, кто считает подарки мужской прерогативой (40%). В основном женщины дарят подарки, чтобы поощрить мужчину. При этом 2% ответили, что женщины не должны дарить подарки представителям сильного пола ни при каких обстоятельствах.

Примерно в тех же пропорциях распределились женские голоса в отношении комплиментов мужчинам. 36% ответили, что с радостью скажут своему мужчине что-нибудь приятное просто так, 55% сделают комплимент, если есть повод похвалить, 7% считают, что для возлюбленный должен постараться, чтобы услышать похвалу, а 2% принципиально не делают комплиментов мужчинам. Социологи отмечают, что женщины, которые хвалят своего партнера постоянно, чаще всего занимаются сексом – более 5-ти раз в неделю. А среди "молчуний" больше всего респонденток с низкой сексуальной активностью – 1 раз в месяц и реже.

"Когда женщина часто дарит подарки и делает комплименты – скорее всего она сама по себе более активна в отношениях и всесторонне развита, а значит дает мужчине правильные сигналы на соблазнение. Это работает и в обратную сторону: чем меньше женщина обращает на мужчину внимание, тем меньше влечения он к ней испытывает. Кроме того, если вы дарите что-то партнеру, ему, как правило, тоже в ответ хочется что-то подарить", — прокомментировала сексолог Елена Бэкман.