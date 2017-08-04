Звезда "Секса в большом городе" собирается возглавить Нью-Йорк

Американская актриса Синтия Никсон, известная в США и во всем остальном мире по роли Миранды из сериала "Секс в большом городе" объявила о том, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает Life.ru. Американская пресса называет 51-летнюю актрису кандидатом с собственной точкой зрения и отмечают ее приверженность либеральным взглядам.