Звезда "Секса в большом городе" собирается возглавить Нью-Йорк

Американская актриса Синтия Никсон, известная в США и во всем остальном мире по роли Миранды из сериала "Секс в большом городе" объявила о том, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает Life.ru. Американская пресса называет 51-летнюю актрису кандидатом с собственной точкой зрения и отмечают ее приверженность либеральным взглядам.

and suddenly @NYGovCuomo has a little competition .. from #CynthiaNixon ... yes, THAT Cynthia Nixon #SexAndTheCity https://t.co/Yd6b3zcp3G pic.twitter.com/owtSYDpYRh