Россиян лишили надежды на пляжи Египта

В 2017 году воздушное сообщение между Россией и курортами Египта возобновлено не будет. Информацию об этом подтвердили как представители российских дипломатических кругов, так и авиационной отрасли страны.

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет", – цитирует газета "Известия" осведомленный источник. Российские власти пока не достаточно уверены в безопасности аэропортов на египетских курортах, чтобы разрешать туда полеты. Воздушные гавани Хургады и Шарм-эль-Шейха должны быть проинспектированы до 30 сентября.

Сообщается, что в плане безопасности для приема пассажиров из России уже готов аэропорт Каира. Есть даже предварительная договоренность о том, что он может быть открыт для посещения уже в октябре. "Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы", – подчеркнул источник.

"На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще", – объяснил представитель российской авиаотрасли. Решение об открытии для россиян прямого воздушного пути на курорты Египта будет принято после того, как очередные инспекционные проверки покажут готовность египетских властей обеспечить требования авиационной безопасности.

Впрочем, к отсутствию Египта в списке открытых для пляжного отдыха стран россияне уже успели привыкнуть. "Активно развивается внутренний туризм — Сочи, Анапа, Крым и другие регионы. Вернулась Турция, которая на выездном направлении стала страной номер один. Активно за последние два года прибавилось число отдыхающих в Греции, на Кипре, в Тунисе, а также в странах ближнего зарубежья — Грузии и Финляндии", – рассказал директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.