Лучшие средства для идеального поцелуя

Вместе со всем миром 6 июля Dni.Ru отмечают World Kiss Day – День поцелуя. Специально к этой дате мы подготовили обзор лучших косметических средств, назначение которых сделать губы максимально привлекательными и подарить самый нежный поцелуй.

Совершенствующий бальзам от Omorovicza

Это волшебное питательное и увлажняющее средство идеально подходит для борьбы с сухостью нежной кожи губ. Бальзам обладает легким охлаждающим эффектом, легкой текстурой и совсем ненавязчивой отдушкой. Благодаря приятному прозрачно-розовому оттенку он не меняет естественный тон губ, что важно для тех, кто ценит натуральность в макияже.

В состав продукта входит целебное масло ши, Омега 6 и низкомолекулярный гиалуронат натрия, благодаря действию которых устраняются дефекты поверхности губ (сухость, шелушение) и обеспечивается длительное увлажнение. Он питает обезвоженную кожу губ, восстанавливает их мягкость и эластичность, и даже дарит дополнительный объем. А еще этот бальзам является отличной основой для любых помад.

К сожалению, венгерская косметическая марка Omorovicza официально не представлена на российском рынке, поэтому не слишком известна у нас в стране. Продукты можно только заказать онлайн, приобрести в спа-центре московского отеля Four Seasons, или же попросить друзей привезти средство из Будапешта, благо это направление стало очень популярным среди российских туристов.

Восстанавливающий бальзам от La Mer

Волшебное средство интенсивного восстановления с мягким воском мгновенно успокаивает и смягчает даже самую сухую кожу губ, возвращая ей молодость. В его состав входит секретный запатентованный липидный комплекс Miracle Broth™, который усиливает естественный барьер нежной кожи губ, восстанавливает ее и гарантирует оптимальное увлажнение, помогая предотвратить повреждение кожи. А активный морской протеин защищает ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Экстракт мяты освежает и придает губам дополнительный объем. Для достижения максимального эффекта лучше наносить бальзам похлопывающими движениями, на ночь, предварительно разогрев немного средства между пальцев, чтобы активизировать входящие в состав полезные вещества.

уход с клеточным комплексом от La Colline

Легкий восстанавливающий бальзам-уход от швейцарской марки La Colline действительно творит чудеса. Благодаря невесомой текстуре он впитывается мгновенно, увлажняет кожу губ, разглаживает микро-складочки, делает контур губ более четким, причем результат заметен невооруженным глазом уже после первого применения.

Действие бальзама накопительное, поэтому для достижения максимального эффекта средство следует наносить утром и вечером. В составе La Colline Cellular Lip Repair запатентованный CMA® Complex, ускоряющий клеточный метаболизм и стимулирующий клеточную регенерацию, масло ши, масло манго и сои, витамин В5 и UV-фильтр.

Бальзам Lip Revive от Elemis

Этот уникальный бальзам на натуральной основе содержит питательное масло какао, пчелиный воск и экстракт календулы, которые смягчают сухую, потрескавшуюся, воспаленную кожу губ, а освежающая японская дикая мята восстанавливает свежее дыхание. Бальзам разглаживает кожу и заживляет трещины, увлажняет и смягчает тонкую кожу губ, усиливает циркуляцию и создает эффект соблазнительных губ.