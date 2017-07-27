Аджария: жаркий отдых в Батуми
В прошлом году на курорты Аджарии устремились десятки тысяч россиян, и сейчас наблюдается повышенный спрос на это направление. Власти Автономной Республики прогнозируют значительное увеличение притока российских туристов. И пока вы думаете, куда отправиться летом, в дивном краю на юго-западном побережье Грузии начинается туристический сезон. Редактор Дней.Ру провел несколько дней на этом Черноморском курорте и теперь точно знает, почему Батуми просто необходимо внести в список обязательных мест для посещения.
Вместо предисловия: о грузинском гостеприимстве
О том, как грузины принимают гостей, слагают легенды и даже рассказывают анекдоты. Забудьте все, что вы когда-либо слышали из чужих уст, – в реальности все намного интереснее. Приехав в Грузию, кажется, что в этой стране просто невозможно попасть в беду, проголодаться, почувствовать себя одиноким и несчастным. В этом краю каждому путнику напомнят, что такое настоящая человеческая доброта и внимание. В курортном Батуми ощущение праздника абсолютно повсюду. Куда ни глянь – люди что-то отмечают: то свадьбу, то день рождения, то крестины. И стоит вам перекинуться парой слов с кем-то из местных или обмолвиться, что приехали из России, вам тут же предложат закрепить знакомство бокалом настоящего грузинского вина, и вряд ли воспитание позволит отказаться разделить искреннюю радость от встречи с доброжелательными хозяевами. Воспитание же не позволит отказаться от угощения, потом – от очередного бокала. И так до бесконечности. В общем, приезжая в Батуми, не стройте планов, а просто наслаждайтесь каждым моментом.
Миражи Батуми и достопримечательностиГород уникален контрастами и наверняка понравится искушенным путешественникам, успевшим побывать в разных уголках планеты. Улицы старого Батуми и его двухэтажные домики напоминают то Ниццу с ее брусчатыми мостовыми и маленькими кафешками, увитыми виноградом, то Салоники – с чередой магазинов с недорогими турецкими товарами. Он похож на Новый Орлеан, Гавану или ланкийский форт Галле кружевными балконами домов в колониальном стиле. Стоит отойти от главных достопримечательностей и заплутать между обшарпанными серыми советскими семиэтажками, где на длинных веревках над головами прохожих сушится белье, как вспомнится о железном занавесе и провинциальных пригородах. А отъедешь несколько километров от города вдоль набережной и сделаешь остановку на смотровой площадке для памятного фото – и в очертаниях укутанного морским туманом Батуми миражом вдали покажется нью-йоркский Манхэттен. Набережная Батуми – восхитительное место для прогулок. Многокилометровый променад вдоль городского пляжа помогут осилить многочисленные кафе или муниципальные велосипеды, которые можно взять напрокат. Один из главных символов набережной – знаменитая статуя любви. Восьмиметровая движущаяся скульптура, именуемая "Али и Нино", символизирует взаимопонимание людей разных национальностей. Название этого памятника работы известного грузинского скульптора Тамары Квеститадзе произошло от одноименного романа азербайджанского писателя Саида Курбана. Несколько раз в день скульптура приходит в движение, и Али и Нино целуются на глазах у прохожих. Особенно красиво статуя выглядит в темное время суток, когда подсвечивается прожекторами. Рядом на набережной высится Башня грузинского алфавита – новейшая 130-метровая достопримечательность города, которая появилась в 2012 году. Подняться на ее вершину можно только с помощью лифта, так как лестница архитекторами просто не была предусмотрена. В ней находится обсерватория и телевизионная студия, а на вершине сферического купола работает вращающийся панорамный ресторан, который очень нравится гостям города. Прогуливаясь по набережной, невозможно обойти стороной Башню чачи. Эта постройка была создана для популяризации национального напитка, поэтому несколько раз в день какое-то время из фонтанов башни щедро льется горячительное. Отправляясь на прогулку, не забудьте взять с собой пустую емкость – если повезет, вы сможете попробовать знаменитый грузинский алкогольный напиток совершенно бесплатно. Парк 6 мая – удивительно красивый зеленый массив у озера Нуригели в самом сердце города. Здесь созданы все условия как для любителей активного отдыха, так и для времяпрепровождения семей с детьми и влюбленных парочек. На территории работают различные аттракционы и даже мини-зоопарк. В пешей доступности от парка расположен знаменитый батумский дельфинарий, старейший на территории бывшего СССР, где можно посмотреть шоу. Батумский бульвар вдоль набережной – это излюбленное место для вечерних прогулок местных жителей и туристов. Его строительство началось в 1881 году, и к озеленению приложили руку известные садоводы Мишель Дальфонс и Артур Реслер. Сегодня ухоженную прибрежную зону украшают многолетние деревья, кафе, танцующие фонтаны, аттракционы и зоны с экзотическими птицами. Чтобы пополнить коллекцию отпускных фотографий, можно посетить Площадь Европы в центре старого города, получившую название в честь духовного и культурного единения Грузии с Европой; Театральную площадь, которая порадует абсолютно эклектичными видами исторических зданий, притаившихся у подножия стеклянных отелей-исполинов, или маленькую Пьяцца Батуми, украшенную красочной мозаикой. Для туристов обязательным местом посещения считается канатная дорога, которая связывает центральную часть города с живописной горой Анурия. Десятиминутное пребывание в воздухе позволит вам увидеть город с высоты птичьего полета и сделать впечатляющие панорамные фото. На вершине горы находится смотровая площадка и кафе. В некотором отдалении от центра раскинулся Батумский ботанический сад. Сомневаетесь, ехать или нет? Не сомневайтесь – ехать однозначно. Уделите неспешной прогулке по нему хотя бы пару часов. Этот парк экзотических растений считается одним из богатейших ботанических садов мира и одно из самых посещаемых мест в Аджарии. Он был основан в 1912 году и на сегодняшний день имеет внушительную коллекцию растений со всех уголков планеты – от Восточной Азии до Новой Зеландии и Южной Америки. Ботанический сад поделен на тематические зоны и опутан множеством тропинок, обойти его целиком под силу не каждому. Поэтому по территории курсирует электробус, на котором можно проехать по центральной аллее в разные части парка. Узнать названия невиданных растений помогут информационные таблички. Чего стоит своими глазами увидеть столетний эвкалипт Бесстыдницу, земляничное и тюльпановое дерево, понаблюдать, как растет бамбук и насладиться ароматами цветов. После прогулки можно сделать передышку на пляже или в специальной зоне для пикников.
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