Кухня Брянского края покоряет московских гурманов

В доме архитектора Чагина на Большой Лубянке, здании с богатой гастрономической историей (здесь успела побывать и пивная Моссельпрома, и знаменитая на всю Москву пельменная, и "Скромное обаяние буржуазии") открылся новый региональный ресторан "Брянский бык".

Как уже понятно из названия, в заведении ориентиром выбрана кухня Брянского края, в силу истории с географией объединившей традиции русской, литовской, украинской и белорусской гастрономии. Основа меню, за которое здесь отвечает Андрей Захаров, – это, прежде всего, блюда из мяса, поставляемого из Брянской области: как классические и альтернативные стейки из мяса категории Prime, так и авторские блюда. Мясо здесь жарят, парят, запекают, коптят в собственной коптильне, готовят на гриле и вертеле. Рыбу тут, впрочем, тоже не забывают, и берут ее в оборот прямо-таки по-брянски: не только коптят, но и отправляют в бутерброды, супы и салаты.

За всеми этими чудесными превращениями можно наблюдать в зале на первом этаже, где находится открытая кухня. Там же расположена и камера сухого вызревания мяса. Говядина выдерживается в ферментационном шкафу 21 день, где теряет почти треть веса. После этого она становится очень нежной, с особенным, ярко выраженным вкусом. Для гостей дополнительная опция – понравившийся отруб можно забрать с собой со специальной 20% скидкой.

Теперь к брянским специалитетам. Их тут достаточно, чтобы составить подробное представление о гастрономических пристрастиях центральной России. Тут вам и студень из бычьих хвостов, и тушенка из телятины с медом и черносливом, и холодный суп на кефире с курицей, щавелем и маринованной свеклой, называемый холодник, и пироги со сливами сорта "Брянская". Фирменные брянские настойки, конечно, тоже присутствуют.

Все это региональное разнообразие разворачивается в атмосфере канонического для любого стейкхауса интерьера, c поправками на исторический статус здания и аутентичность концепции: сводчатые потолки конца XVIII века и открытая кирпичная кладка с живым мхом дополнены тематической настенной репродукцией Питера Брейгеля "Возвращение стада" и милыми сердцу деталями вроде барной стойки в изразцах ручной работы и гжельских чашек.

Из дополнительных приятных бонусов – 20% скидка на все меню для жителей Брянска и Брянской области, а также ди-джейские сеты для тех, кто не против весело и со вкусом завершить конец рабочей недели.

Средний счет – 1500 рублей.