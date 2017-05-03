Крым – российское Монако

В Крыму прошел Ялтинский международный экономически форум. Эксперты подтвердили, что полуостров становится российским аналогом Монако.

Всего за три года в составе Российской Федерации полуостров Крым изменился до неузнаваемости: была проделана огромная работа по восстановлению инфраструктуры, улучшению инвестиционной привлекательности и достижению экономической стабильности региона, которые были сведены к нулю в украинский период. Ровесник присоединения Крыма и проводник его интересов – Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) прошел в этом году в третий раз с колоссальным успехом.



Итоги III ЯМЭФ дают основания для самых оптимистичных прогнозов и позволяют сделать вывод – форум полностью подтвердил свой статус серьезной международной деловой площадки для эффективного обсуждения вопросов глобальной повестки. И даже определение "международный" уже становится тесным для ряда параметров и направлений, которые здесь обсуждались, и того количества участников, которых форум принял.

Немного цифр

Ожидалось, что в ЯМЭФ примут участие порядка 1,5 тыс. человек из 40 стран мира – это на треть больше, чем в 2016 году.

По факту III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2200 человек из них около 200 иностранцев из 46 стран. Освещало мероприятие рекордное количество средств массовой информации – более 300 журналистов, при этом из них три десятка – иностранных. Количество деловых мероприятий за четыре дня приблизилось к полусотне.

В рамках форума были подписаны инвестсоглашения более чем на 100 млрд руб.

Участие в форуме приняли представители четырех крупнейших деловых объединений России – "Деловая Россия", РСПП, ТПП и "Опора России".

Поддержка высшего руководства страны

Ставка на Крым безусловно начинает полностью себя оправдывать. Вместе с повышением уровня, статуса и значимости Ялтинского форума растет внимание и доверие к мероприятию первых лиц нашего государства. Президент нашей страны Владимир Путин тепло поприветствовал участников форума: "Приветствую вас по случаю открытия III Ялтинского международного экономического форума, который по праву считается востребованной площадкой для обсуждения развития Республики Крым… Убежден, что и нынешний форум пройдет в плодотворном ключе, даст старт новым, перспективным проектам".

На пленарном заседании ЯМЭФ выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, федеральные министры, губернаторы.

Международные отношения





Долгое время Крым воспринимался мировым сообществом исключительно как точка международных противоречий, а о сотрудничестве или побратимстве с ним, по мнению многих, не могло быть и речи. Однако теперь есть основания видеть позитивную динамику в этих вопросах – форум принес настоящий прорыв в отношениях России с иностранными государствами. C каждым годом у нас становится все больше союзников и друзей за рубежом, которые приезжают сюда и рассказывают впоследствии в своих странах о реальном положении дел на полуострове. И это не может не радовать.

"Налаживать мосты" с Крымом в этом году, несмотря на непростую политическую обстановку – санкционную блокаду и давление, прибыли ведущие политики и представители крупного бизнеса со всего мира.

В частности, итальянская делегация на ЯМЭФ-2017 насчитала более 50 человек. С учетом активности итальянских бизнесменов и политиков, организационный комитет форума присвоил итальянской делегации статус почетных гостей. Сильвио Берлускони направил приветствие участникам, которое торжественно зачитал его однопартиец сенатор Бартоломео Амидеи ("Вперед, Италия").

Активное участие в работе форума также приняли глава итальянской делегации на форуме, депутат регионального совета Венето, автор резолюции о признании результатов крымского референдума Стефано Вальдегамбери, сенатор Серджио Дивина ("Лига Севера"), председатель регионального совета Венето Роберто Чиамбетти, президент региона Реджо-Калабрия Джузеппе Раффа, вице-мэр г. Ровиго Эцио Конки, член правительства Лигурии Эдоардо Рикси, генеральный секретарь Торговой палаты Италия-Евразия Давиде Сарнатаро.

Нужно отметить, что год за годом растут значимость и вес посещающих форум иностранных делегатов. Теперь это зачастую политики и бизнесмены, занимающие руководящие позиции.

Участниками форума в этом году стали депутат Европарламента Лаурентиу Ребега (Румыния), члены парламента Австрии Йоханнес Хюбнер (Национальный совет) и Ганс-Йорг Йеневайн (Федеральный совет) от "Австрийской партии свободы", вице-мэр г. Линц Дэтлеф Виммер (Австрия), генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андрос Киприану, председатель партии "Гражданский союз", экс-министр иностранных дел Кипра Гиоргос Лиликас, глава совета директоров компании "Özgün İnşaat" и член совета директоров Marmara Group Foundation Шамиль Айрым (Турция), директор инвестиционной компании Жан-Пьер Тома (Франция), банкир Томас Кеммерер (Швейцария) и др.

Кроме того, в рамках форума иностранцы предложили создать Международный клуб друзей Крыма. И это предложение уже закреплено на бумаге. Речь идет об организации, в которую будут вступать иностранные граждане, небезразличные к судьбе Крыма и его жителей, которые поддерживают и разделяют их волеизъявление и стремление быть неотъемлемой частью России

Актуальная повестка

Пленарная сессия в этом году была разделена на 3 блока – "Мир", "Страна" и "Человек". Заседание "Мир: Россия глазами инвесторов" собрало всех иностранных представителей. Подавляющее большинство спикеров говорили о необходимости отмены санкций, потому что они вредят, в первую очередь тем странам, которые их ввели, а применение "санкционной политики" было произведено с нарушением международных норм.

"Страна" была посвящена стратегии развития экономики России, на нем присутствовало более 1000 человек, в том числе Сергей Кириенко и Дмитрий Козак.

В рамках блока "Человек" состоялось обсуждение проблем экологии. Вопросы этой повестки крайне значимы, так как 2017 год объявлен Годом экологии в России. Кроме того, 20 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию экологической безопасности до 2025 года.

Также была проведена гранд-секция по строительству, на которую приезжали министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и другие спикеры, которые обсуждали механизмы развития этой отрасли в Крыму, ее актуальные проблемы и в целом значение строительства для всей экономики страны. Как справедливо отметил в своем выступлении Михаил Мень, по итогам 2016 года объем капитального строительства в Крыму по сравнению с 2015 годом вырос на 13%. Также министр напомнил, что ведомство уже реализует и разрабатывает ряд мер по поддержке индустриального сектора строительства в стране.

Инвестиционные проекты

На данный момент подписано больше 30 договоров, контрактов, соглашений и меморандумов на общую сумму более 100 млрд рублей.

Инвесторы не боятся говорить о своих проектах в Крыму. Многие лично для себя прорвали эту блокаду, и, не скрывая этого, продолжают налаживать эффективное сотрудничество.

По итогам форума будут подготовлены предложения президенту РФ, которые вполне могут войти в Стратегию развития экономики России.

Перспективы развития

Следующий форум уже готовится. Мы пришли к пониманию, что необходимо физически расширять площадку, потому что она уже с трудом вмещает всех желающих.

Ряд европейских бизнесменов планируют вернуться в Крым в ближайшее время для обсуждения деталей инвестпроектов, а некоторые компании уже перешли от намерений к действиям. В частности, Жан-Пьер Тома представил эскизы проекта строительства подвесных дорог на территории Ялты, которые предварительно обсуждались с главным архитектором города. Китайские компании также начали реализацию собственных бизнес-инициатив на территории полуострова.

Кроме того, представители пяти крупных строительных компаний Италии накануне подтвердили свой повторный визит в Крым. Они займутся реализацией бизнес-программ, договоренность о которых была достигнута в рамках форума.

Я неоднократно говорил, что Крым через несколько лет по темпам развития экономики имеет все шансы превратиться в глобальную зону экономического сотрудничества – российское Монако, а Ялтинский международный экономический форум будет этому только способствовать.