Началась продажа билетов в секс-круиз по Европе

Компания Original Group объявила о старте продаж билетов в секс-круиз "Желание" по Адриатическому морю. Насладиться групповыми оргиями на борту корабля можно будет с 26 сентября по 3 октября текущего года.

"Мы тщательно подготовили этот корабль и экзотический маршрут, что дать возможность нашим пассажирам жить на высшем уровне и пережить уникальный чувственный опыт в роскошной и безопасной среде", – так описывают круиз для взрослых его организаторы.

Как уточняется на официальном сайте компании, приобрести билеты на секс-корабль могут только пары. Организаторы самого пикантного в мире тура обещают клиентам крайне насыщенную развлекательную программу: "провокационные тематические вечеринки", интим-магазины, а также игровые комнаты для сексуальных игрищ и даже кулинарные мастер-классы. Отмечается, что на корабле будет несколько зон: полностью "одетая" зона для скромников, зона для тех, кто предпочитает минимум одежды и абсолютно "голая" зона у бассейна.

Лайнер, рассчитанный на 690 человек отправится в путь 26 сентября. Он будет делать остановки в портах Италии, Словении и Хорватии, а конечным пунктом путешествия станет, безусловно, самый романтичный город в мире – Венеция. Стоимость билетов составит от 2 883 до 10 996 долларов.

"Приглашаем вас поднять свои отношения на новый уровень и реализовать все свои самые запретные фантазии", – говорят организаторы секс-тура. Отметим, что путешествие такого рода станет первым в мире.