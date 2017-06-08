В зоне отчуждения Чернобыля открылся первый хостел

Власти Украины сообщили об открытии первого хостела в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Гостиница "Полесье" небольшая, но имеет все необходимое для путешественников.

Об открытии хостела сообщило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на своей странице в Facebook. Отмечается, что гостиница "Полесье", расположенная на улице Кирова. рассчитана на 100 человек.

Администрация региона подчеркивает, что номера обеспечены всем необходимым для комфортного проживания. В каждой комнате – плазменный телевизор, душевая кабина, удобная мебель. Помимо того, имеется бесплатный доступ в интернет, что позволит сделать чекин и шокировать друзей экзотичным местом отдыха.

Стоимость проживания в хостеле не уточняется. "Улучшение инфраструктуры зоны отчуждения – важное направление работы предприятий зоны", – подчеркнул глава ГАЗО Виталий Петрук.

Стоит отметить, что интернет-пользователи оптимистично восприняли новость об открытии гостиницы. Многие начали интересоваться, можно ли заехать на территорию хостела на своем автомобиле, сдаются ли номера на ночь и есть ли там, где поужинать. Вероятно, кто-то решил, что отель в зоне отчуждения – отличный вариант для свидания. Некоторые пользователи также предложили открыть в Чернобыле казино и ночные клубы.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС – запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На данный момент уровень радиации в регионе достаточно снизился, и он стал популярным местом для туристических экскурсий – как легальных, так и нелегальных.