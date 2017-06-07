Отдых в Таиланде испортят наводнения и гигантские волны

Метеорологический департамент Таиланда сообщил о возможном ухудшении погоды в ряде регионов страны. По прогнозам синоптиков, многие курорты могут оказаться затоплены из-за обильных дождей.

Как сообщается на официальном сайте метеорологической службы, ненастье ожидается в период с 7 по 9 июня. По данным синоптиков, сильные ливни пройдут на севере, северо-востоке, востоке и юго-западе, а также в центре страны.

Буря в том числе настигнет и провинцию Чонбури, где находится один из самых крупных курортов Таиланда – Паттайя. Также ненастье ожидается в таких популярных туристических зонах, как Пхукет, Краби и Пхангнга.

В ведомстве предупреждают, что обильные осадки могут привести к наводнениям. А из-за сильных порывов ветра волны могут достигать двух-трех метров в высоту, так что купаться в море в ближайшие дни будет опасно.

Синоптики рекомендуют проявлять особую бдительность жителям низменных и предгорных территорий, а также владельцам морских судов. Например, маленькие лодки следует держать на берегу.

Ранее Ростуризм предупредил граждан о повышенном уровне террористической угрозы на популярных курортах. В частности, вероятность атак возросла в Таиланде. По данным ведомства, на территории Королевства действует ряд радикальных группировок, чья деятельность направлена в том числе и против российских граждан. Представители организации отметили, что теракты могут быть осуществлены с помощью завербованных работников туроператоров.