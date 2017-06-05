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Lifestyle

От каких продуктов лучше отказаться перед сексом

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Как правило, ночи любви обычно предшествует романтический ужин. Однако специалисты рекомендуют во время него проявлять осторожность в выборе продуктов питания, иначе вы рискуете потерпеть сексуальное фиаско, ну или просто сильно опозориться. Dni.ru решили разобраться в том, какая еда вредна для секса.
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Алкогольные напитки

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Сюжеты Еда

Конечно же, спиртное помогает расслабиться и снять последние оковы стеснения, что особенно актуально во время первого свидания. Однако специалисты предупреждают: алкоголем перед постельными утехами лучше не увлекаться. Как доказывают многочисленные исследования, спиртные напитки приводят к снижению настроения, дисфории, а в некоторых случаях – и вовсе снижают потенцию. Так, что лучше или откажитесь от алкоголя вовсе или ограничьтесь одним бокалом сухого вина. 

Красное мясо

Да, сочащийся кровавый стейк на тарелке мужчины выглядит крайне сексуально, но не следует забывать, что красное мясо – белковый продукт, который крайне тяжело перерабатывается. Поэтому после такого сытного ужина вы можете почувствовать не прилив сил и сексуальное возбуждение, а усталость и апатию. 

Мята

Если вы волнуетесь перед ночью любви и решили успокоить себя мятным чаем (в качестве замены спиртного), то подумайте дважды. Как утверждают специалисты, в этом растении с приятным запахом содержится ментол, который снижает уровень тестостерона. Возможнно, после такого чая вы перестанете робеть перед пассией, но овладеть ею уже не сможете. 

Жвачка

Естественно, перед свиданием всем нам хочется иметь свежее, как горный воздух, дыхание и мы активно жуем жвачку. Однако диетологи предупреждают – вместе с жвачкой мы заглатываем большое количество воздуха, что чревато обильным газообразованием. Так, что вы рискуете крупно опозориться в самый интимный момент вечера. Поэтому лучше всего просто почистить зубы.  

Фаст-фуд (гамбургеры, газировка, картофель фри, хот-доги, чипсы, пицца)

Гамбургеры, сладкая газировка, картофель фри, хот-доги, чипсы – вся эта вкуснятина относится к жирной, богатой быстрыми углеводами пище. Съев это со спутницей или спутником вы можете почувствовать в животе тяжесть, колики или все тоже газообразование. 

Капуста

Диетологи настойчиво советуют отказаться от поедания любой капусты не просто перед постельными утехами, а течение всего дня перед этим. Этот продукт богат клетчаткой, а потому вызывает все тот же неприятный сюрприз – газообразование. 

Сладости

Мы понимаем, что романтику вечера хочется усилить чем-то сладеньким вроде мороженого или шоколада. Однако специалисты советуют ограничиться лишь горьким шоколадом с содержанием какао не менее 70%. А вот молочный шоколад или мороженое богаты все теми же быстрыми углеводами и жиром, которые вызовут у вас чувство усталости, апатии и будет уже совсем не до секса. 

Автор: Рудольф Великолепный5 июня 2017, 16:08

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