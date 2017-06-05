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Lifestyle

"Мама" раскрыла секрет Ждуна

Ждун. Фото: margrietvanbreevoort.nl
Трогательная скульптура необычного существа Homunculus Loxodontus – помеси насекомого и слона – прославила молодую голландскую художницу Маргрит ван Брифорт на весь мир. Забавный обрюзгший персонаж с грустными глазами стал символом "вечного ожидания" и одним из самых популярных мемов в сети.
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"Мама" Ждуна Маргрит ван Брифорт рассказала Dni.Ru историю создания скульптуры, которая, вероятно, стала главной работой в карьере дизайнера. 

Вы не раз признавались в интервью, что на создание Ждуна Вас вдохновила очередь в поликлинике. Ждун – некий собирательный образ, или же все-таки кто-то стал его прототипом?

Я не считаю, что Ждун действительно является прототипом, хотя многие люди узнают в нем себя. Сама отношусь к Ждуну как к уникальному персонажу. Именно таким я и хотела его создать. Стремилась сделать его отдельным видом, который каким-то образом оказался в этом постоянном режиме "ожидания".

Кадр youtube.com

Кто это вообще такой – Ждун? Какой у него "характер"?

Ждун очень добрый, ленивый и умный. А еще он знает одну русскую поговорку – "Поспешишь – людей насмешишь".

Восприятие вещей у детей и взрослых разное. Если для взрослых Ждун - это, скорее, шутка, то как реагируют на него дети? Не боятся этого странного вымышленного персонажа?

Взрослые, вероятно, воспринимают Ждуна в основном как шутку из мемов или просто видят в нем какое-то смешное, привлекательное существо. Но я думаю, что дети реагируют на него более позитивно, потому что он выглядит таким невинным и его так хочется обнять. Я понимаю, почему они видят в нем героя. В Ждуне есть что-то от персонажей из Звездных Войн или Черепашек-Ниндзя, например, –  общем, что-то от очень странных, но в то же время привлекательных существ. Я считаю, что его странность/отчужденность взывает к детям больше, чем к взрослым. Меня действительно удивило, что Ждуна полюбили. И на выставке в Лейдене буквально все хотели посидеть рядом с ним, и маленькие дети, и их бабушки и дедушки. Время от времени я даже получаю письма от тех, кто, просто посидев с ним, почувствовали себя гораздо увереннее.

Кадр youtube.com

Во всем мира наблюдается настоящий бум, люди буквально "заболели" Ждуном и интернет-мемами с ним. Ожидали ли вы такого эффекта? Считаете ли Ждуна главным успехом в карьере?

Честно говоря, я была очень удивлена такой реакцией. Я никогда особо не интересовалась мемами, поэтому для меня это стало настоящим сюрпризом. У каждого художника бывает апогей его творчества. И, безусловно, Ждун стал самым успешным моим проектом. Но я молода и не собираюсь прекращать заниматься искусством. Так что, надеюсь, это только начало! Я ЖДУ еще большего успеха!

Кадр youtube.com

Сейчас многие "крадут" вашу идею, используя изображения Ждуна в производстве игрушек, сувенирной продукции, например, продают Ждунов через инстаграм. Явно ни о каких авторских отчислениях речи не идет. А вы наладили собственный бизнес по производству Ждунов?

Для меня не секрет, что многие люди в Интернете и только пытаются заработать на моей идее. Разумеется, это нарушение моих авторских прав. Но недавно я подписала соглашение с Российской компанией CD LAND о зашите прав на Ждуна в России, Беларуси и Казахстане. Эта компания будет моим представителем в России и СНГ. Все вопросы касательно использования, показа, продажи и т.д. Ждуна следует обсуждать с ними.

Маргрит ван Брифорт. Кадр youtube.com

В своей работе вы больше хулиганка или консерватор?

Что касается тем, я скорее хулиганка, но я консервативна во всем, что касается техники работы. Мне очень нравится работать руками, это то, что у меня хорошо получается. Я также очень уважаю классические профессии и ремесла. Они дают больше ощущений подлинности, уникальности по сравнению с тем, что создано компьютером. Сейчас это все стремительно изменяется. Со всеми этими новыми технологиями (например, 3D-печать) зачем нам тратить столько времени и усилий (=денег), чтобы создать что-то?

Вы и правда работаете над образом подружки Ждуна? Не боитесь, что она будет не столь популярной? Какой фигурой вы наделите "девушку"? 

Я уже сделала похожую женскую скульптуру для выставки на станции метро в Амстердаме. Мне показалось, что идея "ожидания" отлично туда впишется, так что я не смогла устоять.

Кадр youtube.com

Конечно, она не так популярна, как оригинальный Ждун, потому что концепция та же, да и меньше людей знают о ней. Но меня это не волнует. Я просто хотела подарить ему подружку. Зато сейчас они могут ждать друг друга вечность… Или у них появится еще больше друзей.

Как думаете, сколько "проживет" ваш Ждун? (в смысле, как долго будет популярным)

Честно говоря, я не знаю. Конечно, надеюсь, что он будет жить долго. Я понимаю, что идея "ожидания" теперь будет вечной, но пусть аудитория решает, насколько это все связано со Ждуном. 

Маргрит ван Брифорт проведет public talk 12 июня на Cannes Lions Moscow Festival, официальной традиционной презентации "Каннских Львов" в России.

5 июня 2017, 12:38

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