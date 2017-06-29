Создана идеальная резиновая женщина для секс-утех

Похоже, теперь одиноким мужчинам больше не придется заниматься рукоблудием. Порноресурс xHamster совместно с компанией iDoll создали идеальную резиновую куклу, отвечающую основным секс-потребностям сильного пола.

Сначала порносайт провел опрос среди своих самых активных пользователей и выяснил, какие черты и функции должна содержать в себе идеальная резиновая женщина. На основе результатов исследования и была создана красотка по имени xHamsterinа, сообщает Mashable.

Эта резиновая развратница весит всего 37 килограммов при росте 160 сантиметров. Пропорции ее тела 83-53-82 сантиметра. То есть ее фигура близка к традиционному идеалу "песочные часы". Секс-кукла оснащена металлическим скелетом, что не только усиливает ее прочность, но и позволяет "любить" ее в самых разных позах.

Как утверждают производители, у резиновой девушки "гладкая, бархатистая кожа", совсем как у настоящей. Заказывая идеальную подружку, можно выбрать размер ее груди (M, L, ХХL или же "фитнес"). Кроме того, кукла может быть блондинкой или брюнеткой.

Единственный минус этой порно-штучки – ее высокая стоимость. За возможность реализовать все свои эротические фантазии с резиновой девушкой придется выложить почти три тысячи долларов. Но производители уверены, что это того стоит.

"Наши зрители любят смотреть порно, но большинство из них делают это в одиночку. Мы же создали идеальную партнершу для современного человека ", – заявил вице-президент порноресурса xHamster Алекс Хокинс. Впрочем, пока не ясно, действительно ли новая секс-кукла способна удовлетворить все потребности мужчины.