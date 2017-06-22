Секс-курорт с системой "все включено" открылся в Колумбии

Похоже, в сфере туризма стремительно развивается новый тренд – совмещение отдыха и чувственных удовольствий. Так, в Колумбии начал работу секс-курорт "Хорошие девочки", функционирующий по любимой системе россиян "все включено".

Информация о туристическом продукте была опубликована на сайте компании-организатора Good Girls Sex Resort. Райское местечко расположено в 15 минутах езды от международного аэропорта имени Альфонсо Бонилья Арагона колумбийского города Кали.

"Хорошие девочки" – это курорт, на котором вас будут окружать самые красивые латиноамериканки. Они будут вашими ангелами-хранителями до тех пор, пока вы этого хотите", – заманчиво пишут организаторы тура.

Отмечается, что самый экономичный отдых на курорте обойдется в 599 долларов за ночь с человека. За эти деньги турист получит в свое распоряжение девушку, а также англоязычного переводчика. В комплект услуг также входит номер с кондиционером, душем и телевизором.

VIP-пакет обойдется клиенту почти в 1,5 тысячи долларов за ночь. За эти деньги турист сможет насладиться сразу двумя девушками. Кроме того, в комплект входит посещение спа-центра, ночного клуба, катание на лошадях, экскурсия на вертолете, питание и другие виды сервиса.

Организаторы секс-курорта гарантируют клиентам безопасность и анонимность отдыха. Так что гостю не придется переживать, что жена узнает о развратных приключениях с латиноамериканками.

Напомним, ранее стало известно о первом в мире секс-круизе "Желание" по Адриатическому морю. Насладиться групповыми оргиями на борту корабля можно будет с 26 сентября по 3 октября текущего года.