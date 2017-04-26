Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500

Известный японский дизайнер Junya Watanabе в очередной раз поразил своих поклонников новой коллекцией. На сей раз модельер взялся за производство одежды с надписями на русском языке.

Невзирая на то, что надписи на футболках и платьях напоминают несвязные тексты автоматических переводчиков, дизайнер установил приличные цены. Так, майка с загадочной фразой "ЛАГЕРЬ АЭРО КЛУБ МОСКИТА" или платье "НИКОЛАЙ 58" обойдутся покупателю минимум в 185 долларов.

К слову, в последние годы в мире наблюдается настоящий бум. Дизайнеры все чаще используют в своих коллекциях одежду и аксессуары с надписями на кириллице.

Больше всего возмущений вызвало платье с надписью "ГОРОД ПЕРМЬ УНИВЕРСИТЕТ", цена которого составляет... 500 долларов США. Анлоязычные интернет-пользователи недоумевают, почему "простое" платье стоит таких "бешеных денег". Тем не менее спрос на творения японского модельера от ценовой политики нисколько не пострадал. Модницы и модники всего мира с удовольствием приобретают вещи с надписями на непонятном для них языке.

Повальная мода на кириллицу началась в 2016 году, сразу после выхода новой коллекции известного дизайнера Гоши Рубчинского. Как сообщает Life.ru, в футболках с надписями наподобие "Спаси и сохрани" ходили многие голливудские звезды, включая самого Райана Гослинга.