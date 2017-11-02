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Lifestyle

Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье

Фото: GLOBAL LOOK press/Paulo Lopes
Голый торс батюшки сводит с ума паству. И все теперь хотят подержать свечку.
прочитано 766 раз

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы из белгородского села Ивановка иерей Максим Пастухов выступил на мирском чемпионате бодибилдеров. Батюшка занял третье место среди возрастных атлетов. А снимок, на котором святой отец запечатлен в соблазнительных трусах, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

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Священник-бодибилдер свел с ума накачанной атлетической фигурой не только прихожанок, но и прихожан. Теперь, по слухам, к нему на исповедь всегда очередь из желающих подержать свечку. Паства его прихода резко выросла в числе – при виде такой красоты воцерковиться, как говорят, захотели даже закоренелые атеисты и представители других религий.

Максим Пастухов. Фото: vk.com/o.maksim_pastuhov

Батюшка – мастер шотокан каратэ-до (черный пояс Sho-dan). Помимо тренировок, он пишет и исполняет музыку в стиле транс и нью-эйдж, аранжирует песни. А недавно основал спортивный клуб для подростков. Для этого он, с благословения митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, организовал спортивный православный клуб имени свт. Иоасафа Белгородского. 

Максим Пастухов. Фото: vk.com/o.maksim_pastuhov

"Моя задача – воспитать ребят в православных традициях, сделать их крепкими физически и духовно, – рассказывал отец Максим в одном из интервью. – У них времени много свободного, и если энергию не направлять в нужное русло, то оно будет тратиться бестолково. Может, кто‑то со мной не согласится, но я не считаю, что нужно разделять спорт и богослужение. Это тренировка тела и духа. Помимо спорта, мы много разговариваем, много тем обсуждаем, фильмы смотрим, общаемся, кто‑то за советом приходит. И мне кажется, у ребят формируется правильное поведение и отношение к жизни".

Максим Пастухов. Фото: vk.com/o.maksim_pastuhov


Автор: Феликс Грозданов2 ноября 2017, 18:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Дома-2" поразила накачанными ягодицами

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