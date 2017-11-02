Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье

Голый торс батюшки сводит с ума паству. И все теперь хотят подержать свечку.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы из белгородского села Ивановка иерей Максим Пастухов выступил на мирском чемпионате бодибилдеров. Батюшка занял третье место среди возрастных атлетов. А снимок, на котором святой отец запечатлен в соблазнительных трусах, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

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Священник-бодибилдер свел с ума накачанной атлетической фигурой не только прихожанок, но и прихожан. Теперь, по слухам, к нему на исповедь всегда очередь из желающих подержать свечку. Паства его прихода резко выросла в числе – при виде такой красоты воцерковиться, как говорят, захотели даже закоренелые атеисты и представители других религий.

Батюшка – мастер шотокан каратэ-до (черный пояс Sho-dan). Помимо тренировок, он пишет и исполняет музыку в стиле транс и нью-эйдж, аранжирует песни. А недавно основал спортивный клуб для подростков. Для этого он, с благословения митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, организовал спортивный православный клуб имени свт. Иоасафа Белгородского.

"Моя задача – воспитать ребят в православных традициях, сделать их крепкими физически и духовно, – рассказывал отец Максим в одном из интервью. – У них времени много свободного, и если энергию не направлять в нужное русло, то оно будет тратиться бестолково. Может, кто‑то со мной не согласится, но я не считаю, что нужно разделять спорт и богослужение. Это тренировка тела и духа. Помимо спорта, мы много разговариваем, много тем обсуждаем, фильмы смотрим, общаемся, кто‑то за советом приходит. И мне кажется, у ребят формируется правильное поведение и отношение к жизни".



