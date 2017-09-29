На Украине разгорелся скандал из-за женского белья для солдат

Новые модели уставного нижнего белья для военнослужащих продемонстрировало Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Образцы уже прозвали "якый жах" ("какой ужас").

Мечта о "кружевных трусиках" женской половины Майдана, как никогда, близка к исполнению, пишут пользователи украинского сегмента Сети. Ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября, армейские кутюрье представили комплекты нижнего белья для женщин, служащих в Вооруженных силах: таких насчитывается сегодня 25 тысяч человек.

Пока дизайнеры представили свою бикини-коллекцию в двух цветах: грязно-синем и светло-коричневом. Гарнитур больше напоминает комплект для спринта, чем удобную и функциональную общевойсковую разработку. Однако в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ обещают прислушаться ко всем замечаниям и снабдить прекрасную половину украинских военнослужащих удобным бельем.

Пользователи же сомневаются, что такое под силам украинским разработчикам, и кивают на западные стандарты: там же, мол, есть уже внедренные образцы, скопируйте оттуда, раз мы все равно идем в НАТО. "Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", – написала в своем Facebook пограничник Светлана Лилиана.

Женщины-военнослужащие предположили, что новое белье для них разрабатывали либо министр обороны Полторак, либо начальник Генштаба Муженко. Швы на стрингах и бюстгальтере – посередине, что доставляет дискомфорт. Это белье – калька с мужского образца, считают пользователи.

"Стесняюсь спросить, а портрет Бандеры будет в нижней части спереди или сзади? В верхней части, понятно: сегодняшние победители – Порошенко и Турчинов", - комментируют дамы.