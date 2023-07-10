Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека обречен на провал. Об этом говорят карты.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека всегда привлекали огромное внимание публики. Их знакомство началось в 2002 году на съемках фильма "Перевозчик".

Сразу же между ними возникла химия, и они стали одной из самых ярких пар Голливуда. В то время оба актера были на пике своей карьеры и их отношения были постоянно на глазах у папарацци.

В 2003 году Дженнифер и Бен объявили о своей помолвке, и поклонники были в восторге. Однако, несмотря на все свои общие интересы и страсть, в 2004 году пара рассталась. Разрыв был обсуждаемым событием в мировых СМИ, и многие поклонники были разочарованы.

В 2021 году, спустя почти двадцать лет после их разрыва, Дженнифер и Бен снова стали предметом интереса СМИ, когда они воссоединились на съемках нового фильма "Любовь всей моей жизни". Когда отношения артистов перестали быть тайной, папарацци не давали знаменитостям проходу.

Недавно знаменитости в очередной раз подогрели слухи о своем разводе. Таролог Айгуль Хуснетдинова сделала прогноз на будущее звездной пары.

Несмотря на внешнее благополучие, отношения Лопес и Аффлека уже дали трещину, и разрыв между актерами нарастает, сообщила Гадалка. Карты называют основной причиной то, что они не подходят друг другу.

"Дженнифер Лопес очень хочет реализовывать себя в каких-то новых проектах. Она не хочет замыкать себя в браке. <...> Она сейчас, скорее всего, озабочена мыслями о каком-то туре или проекте", — цитирует таролога Пятый канал.

По словам таролога, карты предсказывают, что брак Лопес и Аффлека — это неправильный выбор. Их отношения построены на очень сильной химии: актеры не могут быть вместе, при этом врозь им очень сложно.