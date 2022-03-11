Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности

В Домодедово пресекли возможную трагедию. Вооруженный мужчина угрожал жизни и здоровью людей.

В городе Домодедово 11 марта возникла чрезвычайная ситуация. 54-летний житель дома на улице Королева поссорился с консьержкой. В процессе конфликта он схватил топор и испортил имущество в подъезде. Разбив стекла, дебошир спрятался в своей квартире.

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Как пишет сайт "Вести Подмосковья", консьержка обратилась в полицию, которая вскоре прибыла на вызов. Мужчина не захотел впускать домой сотрудников правоохранительных органов и открыл стрельбу по прохожим из окна.

По имеющимся сведениям, жертв нет. Полицейские задержали неуемного жителя Подмосковья, но в силу обстоятельств он получил ранение в плечо и был доставлен к медицинским специалистам.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. На месте происшествия работают эксперты.