Состояние Жириновского Побег внука и сына Ротару с Украины Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Пятница
11 марта
Лента новостей
20:40
"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы
20:33
Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности
20:03
Боевики ВСУ взорвали секретный институт с людьми в Харькове
19:46
Сэкономившая на косметике Бледанс изуродовала себе лицо
19:41
В Госдуме предложили сделать поблажку нарушителям ПДД
19:16
"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости
19:12
Разбогатевшая на разводе Бородина спустила деньги на новую недвижимость
18:34
Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры
18:16
Елизавета II вытурила сына вон: Зовут изгоем и насильником
18:06
"Как ты смел?": Подавшийся в дворники Сухоруков стащил чужой кошелек
17:59
"Нас разлучают": вышвырнутая Нетребко попрощалась с россиянами
17:45
Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику
17:33
Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь
17:31
Ого! Красотка из "Уральских пельменей" вывалила сочные груди
17:16
Празднующая юбилей Мария Аронова страшно испугалась сглаза
17:14
Зачем Монеточка раскрыла тайну о своей зависимости
17:10
"Спасибо всем, кто был рядом": высохший Фадеев выступил с важным обращением
17:01
Украина решила присвоить золотовалютные резервы России
16:59
Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался
16:34
Беременная рептилия попала на УЗИ: страшное видео хищника с яйцами внутри
16:28
Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения
16:25
"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча
16:21
"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку
16:16
"Мне очень жаль, что это произошло": Том Хаос из "Отпетых" успел исповедаться перед самоубийством
16:14
Почему Валерий Николаев оказался в психбольнице
16:04
Пострадавший в ходе провокации российский военный вышел на связь из госпиталя
15:47
В первом браке гуляла, а второго мужа отбила у другой: личная жизнь Алены Бабенко
15:44
"Конкретно переломало": звезда "Ворониных" Волкова сообщила о жуткой аварии
15:37
"Такая ненависть!": Оскорбленная Бузова решила избавиться от обхамившего россиян Барских
15:26
"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета
15:25
"Бесконечно люблю": Гришаева созналась в близости с известным мужчиной
15:23
Авраам Руссо решил вопрос об отъезде из России
15:03
Каждая копейка важна: звезда "Следа" Евгений Кулаков борется за неизлечимо больного сына
15:02
"Опять нажрется": до чего может довести страшная зависимость певицы Монеточки
14:55
В России ожидается обвал цен на жилье
14:54
"Критический момент": Тяжелое психическое заболевание застало ослабевшую Самбурскую врасплох
14:42
Состояние улучшилось: Что в первую очередь сделал вышедший из комы Жириновский
14:31
"Я в шоке": Бородина взвыла из-за грязного предательства
14:30
"Это вы с сыном?": Волочкову развезло от секса с 25-летним жеребцом
14:13
Мариуполец рассказал об обстрелах националистами: Прикрываются мирными жителями
13:54
Сбежавшую из страны "в отпуск" Пугачеву вывели на чистую воду: Какой отдых в такое время?
13:54
В Кремле допустили блокировку Instagram в России
13:32
Страшная смерть: Мощная пасть вынырнувшего из-под воды чудища сожрала несчастное существо
13:32
Развелась с сыном чиновника и содержит внука: Куда исчезла актриса Марина Дюжева
13:22
В России возник дефицит бумаги для книг
13:17
15% за неделю: спрос на жилье в России резко упал
13:10
"Вредит здоровью": разведенная 60-летняя Сябитова о новых мужиках с сайтов знакомств
13:06
Раздавленный смертью Агутин не может прийти в себя: Как жить
13:06
"Родишь второго ребенка": Всплыла информация о беременности Бони
12:32
Не позавидуешь: Охлобыстин сообщил о горькой доле оставивших Россию звезд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неузнаваемый сын Королевой вызвал оторопь
Ольга Будина предстала перед камерой после слухов о чудовищных метаморфозах внешности
Дума по поручению Володина призовет расследовать деятельность биолабораторий на Украине
От меча и погибнут: Как американцы пострадают от своих же санкций
Сраженный инсультом 91-летний Краско почти ослеп
Заподозренная в беременности Бузова публично обратилась к мужу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия
Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности

Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности

В Домодедово пресекли возможную трагедию. Вооруженный мужчина угрожал жизни и здоровью людей.
прочитано 42 раза

В городе Домодедово 11 марта возникла чрезвычайная ситуация. 54-летний житель дома на улице Королева поссорился с консьержкой. В процессе конфликта он схватил топор и испортил имущество в подъезде. Разбив стекла, дебошир спрятался в своей квартире.

ПО ТЕМЕ

На Урале 3 человека устроили стрельбу в баре

Как пишет сайт "Вести Подмосковья", консьержка обратилась в полицию, которая вскоре прибыла на вызов. Мужчина не захотел впускать домой сотрудников правоохранительных органов и открыл стрельбу по прохожим из окна.

По имеющимся сведениям, жертв нет. Полицейские задержали неуемного жителя Подмосковья, но в силу обстоятельств он получил ранение в плечо и был доставлен к медицинским специалистам.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. На месте происшествия работают эксперты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
11 марта 2022, 20:33 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения

Поклонники огорчены
Шоу-бизнес

"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку

Татьяна Плаксина поделилась эмоциями
Шоу-бизнес

Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь

Он не назвал местоположение
Шоу-бизнес

Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику

Журналистка смешала мать с грязью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+