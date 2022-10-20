"Трупы разбросаны в лесу": свалку костей и скелетов нашли в Тюменской области

На территории Тюменской области найдены многочисленные останки животных. Как сообщает URA.RU, кости и скелеты заметили в двух шагах от фермы. Зрелище не для слабонервных.
"Трупы крупного рогатого скота оказались разбросаны в лесу", — отметили в Россельхознадзоре. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, эксперты занимаются проверкой. Согласно имеющимся данным, у несанкционированной свалки есть примечательная особенность — добраться до нее можно лишь со стороны сельскохозяйственного предприятия.