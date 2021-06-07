В Москве мужчина пострадал при падении дерева на автомобиль

В центре Москвы массивное дерево рухнуло на остановившийся автомобиль. Из-за случившего пострадал один человек.
Травмировавшего спину гражданина увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.
В центре Москвы массивное дерево рухнуло на остановившийся автомобиль. Из-за случившего пострадал один человек.
Травмировавшего спину гражданина увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.
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