В Москве умер режиссер Валерий Лонской

Российское киносообщество потрясено трагическим изветием, которое распространяет пресса. Журналисты выяснили, что ушел из жизни режиссер Валерий Лонской.
По информации телеканала "360", прославленный деятель умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Лечение Лонской проходил в Коммунарке. Стоит отметить, что наиболее заметными работами режиссера являются картины "Белый ворон" и "Летаргия".
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